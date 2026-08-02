На строительстве самого крупного моста в зоне вечной мерзлоты — Ленского моста в России — в конце июля 2026 года завершен вывод в русло реки двух гигантских коффердамов общим весом более 7000 тонн — уникальных водонепроницаемых конструкций, которые позволят возвести фундаменты будущих пилонов в условиях сурового климата и рекордного уровня воды.

На строящемся Ленском мосту завершен вывод в русло реки двух коффердамов, общая масса металлоконструкций которых превышает 7 тысяч тонн. Одна из этих временных водонепроницаемых конструкций, представляющих собой герметичные металлические кессоны, опускаемые на дно для создания сухой рабочей зоны в условиях водной среды, уже установлена в проектное положение. Второй коффердам, выведенный на воду 17 июля, имеет диаметр более 46 метров и высоту свыше 17 метров, а его общий вес вместе с установленным оборудованием составляет более 4 тысяч тонн. Эти огромные сооружения необходимы для устройства фундаментов будущих пилонов моста — внутри них будут обустроены буронабивные сваи, которые станут основанием опор.

Ход строительства, которое ведется круглосуточно и круглогодично с привлечением порядка 350 специалистов и около 100 единиц техники, находится на особом контроле. Работы идут в условиях рекордного для этого сезона уровня воды, и строителям необходимо завершить все операции в русле до начала ледостава. На сегодняшний день на обоих берегах Лены оборудованы четыре технологические площадки с вахтовыми городками и производственными цехами, завершено строительство первой опоры левобережной эстакады, а общее количество установленных свай достигло 244 из 920, предусмотренных проектом. Параллельно ведутся дноуглубительные работы с применением земснаряда в районе будущей опоры № 10, возводится тело опоры № 5 на левом берегу, а также выполняются подготовительные работы для подачи бетона с наплавных барж.

Ленский мост, который станет первым мостовым переходом через реку Лену в районе Якутска, представляет собой трехпилонную вантовую конструкцию. Общая протяженность транспортного перехода вместе с подходами составит 14,5 километра, из которых непосредственно на мостовое сооружение придется 4,6 километра. Полная ширина моста составит 21 метр, а его конструкция будет включать две полосы движения. Высота центрального пилона достигнет 284,5 метра, тогда как высота двух боковых пилонов составит 194,5 метра. Длина каждого из трех основных пролетов составит 840 метров, а подмостовой габарит в судоходном пролете обеспечит высоту 17 метров. Стройка должна быть завершена до конца 2028 года, мост обеспечит круглогодичную транспортную связь Якутска с федеральной дорожной сетью, что станет новым этапом социально-экономического развития всего региона.

Михаил Петровский, использованы фото Андрея Сорокина, ЯСИА