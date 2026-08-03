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Roman Wyrzykowski Авиация

30 самолетов SJ-100 находятся в разной степени готовности в Хабаровском крае

© aex.ru

30 самолетов SJ-100, которые производят на филиале ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности, рассказал директор производственного центра предприятия Егор Попов.

«У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов (SJ-100 — ред.). Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время», — сообщил Попов.

По его словам, в настоящее время шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

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Источник: www.aex.ru

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