30 самолетов SJ-100 находятся в разной степени готовности в Хабаровском крае
30 самолетов SJ-100, которые производят на филиале ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае, находятся в разной степени готовности, рассказал директор производственного центра предприятия Егор Попов.
«У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов (SJ-100 — ред.). Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время», — сообщил Попов.
По его словам, в настоящее время шесть самолетов SJ-100 готовы более чем на 90%.
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- После переключения на новую цифровую систему управления открыто движен...ходе строительства уложено 9,2 км нового пути, 9 стрелочных переводов.
- В акватории Хабаровского судостроительного завода успешно завершились ...отехнического затвора, предназначенного для дамбы Южного округа Хабаровска.
- На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе Объединенной авиастроител...ансировалось за счет средств Объединенной авиастроительной корпорации.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0