На энергоблоке № 1 Ростовской АЭС приняты в эксплуатацию модернизированные пароэжекторные машины

На энергоблоке № 1 Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом, входит в крупнейший дивизион «Росатома» — электроэнергетический) специалистами цеха вентиляции завершена опытно-промышленная эксплуатация модернизированных пароэжекторных машин (ПЭМ) и они приняты в промышленную эксплуатацию.

Пароэжекторные машины выполняют важную для эксплуатации энергоблока работу — обеспечивают температурный режим в гермозоне, технологических и электротехнических помещениях реакторного и турбинного отделения.

Три модернизированных ПЭМ были установлены на энергоблоке № 1 Ростовской АЭС в 2017 году взамен старых, отработавших свой ресурс. Новые машины являются разработкой отечественной компании и выполнены специально для Ростовской АЭС.

Не изменив технических характеристик машин (производительность, тепловая мощность и др.), конструкторы уменьшили их габаритные размеры, и изготовили машины из коррозионностойких материалов, что значительно увеличит ресурс оборудования.

Это необходимо для удобства обслуживания ПЭМ в условиях действующего энергоблока и увеличения срока службы.

«Модернизированные пароэжекторные машины находились в опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которой специалистами цеха вентиляции снимались показатели их работы в разных температурных условиях в широком спектре режимов несения нагрузки, в том числе в условиях летнего максимума температур, которые подтвердили проектные характеристики ПЭМ».

«По итогам опытно-промышленной эксплуатации мы приняли их в промышленную эксплуатацию», — отметил начальник цеха вентиляции Ростовской АЭС Владимир Краюшников.