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Транспорт и логистика

Две модификации автомобиля УАЗ Профи с цистерной для перевозки молока и топлива прошли сертификацию￼

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Молоковоз и бензовоз по габаритам и техническим характеристикам не отличаются от стандартной версии.Суммарный объём автоцистерны, состоящей из двух изолированных ёмкостей, достигает 1500 литров. Автомобиль оснащается бензиновым мотором ZMZ PRO мощностью 149 л.с. Обе модификации доступны как в полноприводном, так и в заднеприводном исполнениях.

УАЗ Профи — это новый продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента транспортных средств. Автомобиль поступил в продажу 16 октября 2017 года.

http://ulbusiness.ru/dve-modifikatsii-avtomobilya-uaz-profi-s-tsisternoj-dlya-perevozki-moloka-i-topliva-proshli-sertifikatsiyu/

УАЗ, спецтехника, автомобильная промышленность
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