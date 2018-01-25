Две модификации автомобиля УАЗ Профи с цистерной для перевозки молока и топлива прошли сертификацию￼

Молоковоз и бензовоз по габаритам и техническим характеристикам не отличаются от стандартной версии.Суммарный объём автоцистерны, состоящей из двух изолированных ёмкостей, достигает 1500 литров. Автомобиль оснащается бензиновым мотором ZMZ PRO мощностью 149 л.с. Обе модификации доступны как в полноприводном, так и в заднеприводном исполнениях.

УАЗ Профи — это новый продукт в сегменте легких коммерческих автомобилей, разработанный с учётом пожеланий владельцев данного сегмента транспортных средств. Автомобиль поступил в продажу 16 октября 2017 года.