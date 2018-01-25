«ОВК» поставила первую партию цистерн для перевозки концентрированной азотной кислоты

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» направила первую партию цистерн, предназначенных для перевозки концентрированной азотной кислоты в адрес АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ». НПК «ОВК» выиграла тендер на производство 30 цистерн для АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в Российской Федерации. Контракт в полном объеме будет реализован до конца февраля 2018 года.

В работе над новым для Холдинга продуктом приняли участие Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий в качестве разработчика и завод «ТихвинХимМаш» в качестве производителя подвижного состава (обе компании входят в НПК ОВК). Крупнейшее российское предприятие по производству высокотехнологичных алюминиевых полуфабрикатов АО «Арконик СМЗ» стало поставщиком коррозионностойких алюминиевых плит, а ведущий производитель специализированной техники — Чебоксарское предприятие «Сеспель» — обеспечил сварочные работы по выпуску котлов.

В результате на отечественный рынок поступила модель вагона-цистерны нового поколения для перевозки концентрированной азотной кислоты .

Цистерна модели 15-6901 c объемом котла 54,78 м³ оснащена ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой 25 тс, что обеспечивает эффективное использование грузоподъемности в 75 т, позволяя на треть увеличить погрузку в вагон по сравнению c аналогичным показателем находящихся в эксплуатации цистерн на традиционной тележке.

Срок службы цистерны составляет 40 лет по сравнению с 20 годами у эксплуатируемых в настоящее время цистерн, а пробег между деповскими ремонтами — 800 тыс. км (или 8 лет) по сравнению с 210 тыс. км (или 2 года) у вагонов на типовой тележке.

Текущий российский парк цистерн для перевозки концентрированной азотной кислоты насчитывает около 200 ед., средний возраст которых составляет 32 года. До 2022 года будет списано до 80% парка.

Директор ООО «УРАЛХИМ-ТРАНС» Всеволод Ковшов отметил, что компания постоянно ведет работу по обновлению собственного вагонного парка. «При этом приоритет отдается передовым российским разработкам — инновационным вагонам с улучшенными технико-экономическими характеристиками. НПК ОВК является одним из основных наших партнеров при закупках подвижного состава. Новая инновационная модель цистерны для перевозки концентрированной азотной кислоты разработана с учетом потребностей наших технических служб и отвечает высочайшим требованиям безопасности. Ввод в работу парка узкоспециализированных цистерн позволит гарантировать стабильность поставок данного вида продукта», — пояснил он.

Поскольку концентрированная азотная кислота имеет высокую коррозионную активность и токсичность, в конструкции котла использован алюминий, инертный к перевозимому грузу. Разработанные экспертами АО «Арконик СМЗ» специально для этого проекта плиты обладают комплексом механических и коррозионных свойств, превышающих требования ГОСТов. Емкость и система налива и слива груза герметичные, груз полностью изолирован от окружающей среды и обслуживающего персонала. Используемые бесконтактные радарные уровнемеры даже в условиях повышенной загрязненности и в химически активной среде обеспечивают точное измерение объема груза в широком диапазоне температур и давлений.

Президент Арконик Россия Максим Смирнов отметил, что цистерна модели 15-6901 стала уже вторым совместным проектом в рамках сотрудничества с НПК ОВК после хоппера-зерновоза с улучшенными характеристиками, прошедшего сертификацию в прошлом году. «Для нового заказа мы провели модернизацию оборудования и отработали технологию производства алюминиевых плит в соответствии с техническими требованиями заказчика. У алюминия хорошие перспективы применения в железнодорожном транспорте, и мы готовы предлагать усовершенствованную продукцию по заказу вагоностроительных компаний для создания парка инновационных вагонов».

Как подчеркнул директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимир Бакшаев, при изготовлении котла цистерны была применена лучшая технология сварки для алюминия и его сплавов: сварка трением с перемешиванием. Она, наряду с другими техническими решениями, позволила обеспечить высокие эксплуатационные свойства металла и в кратчайшие сроки изготовить котлы вагона- цистерны высокого качества.

В свою очередь генеральный директор ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» Кирилл Кякк обратил внимание, что вагон-цистерна обеспечивает перевозки концентрированной азотной кислоты в технологическом цикле предприятия, соответственно, вывод из эксплуатации старых цистерн может привести к остановке химических производств. «Количество вагонов небольшое, сегмент рынка точечный, но значение перевозок системообразующее. Последний раз вагон-цистерну с котлом из алюминия проектировали в 1963 году, изготавливали в конце 80-х. С тех пор существенно изменились как требования к безопасности на транспорте и в промышленности, так и технологии. Проект был сложный. При проектировании мы обеспечивали не только эксплуатационные характеристики и уровень защиты опасного груза при перевозке, но и высокую экономическую эффективность вагона-цистерны. Кроме проектных работ, выполнили комплексные исследования нового материала котла и его сварных соединений. В результате разработана, сертифицирована и запущена в серийное производство цистерна с принципиально улучшенными технико-экономическими показателями».