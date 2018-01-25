В Карачаево-Черкесии завершено строительство малой ГЭС «Большой Зеленчук»

Возведение гидроэлектростанции, проектная среднегодовая выработка электроэнергии которой — 7 млн кВт/ч, было начато в 2014 году, строительные работы завершены в декабре 2017 года.

Малая гидроэлектростанция мощностью 1,26 МВт в Карачаево-Черкесии, построенная на реке Большой Зеленчук, будет работать на малом напоре воды. Для этого при строительстве использовались горизонтальные пропеллерные турбины, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ПАО «Русгидро».

"Особенностью и главной сложностью строительства этой ГЭС стала необходимость интеграции станции в уже возведенные и эксплуатируемые с 2006 года гидротехнические сооружения. Это также обусловило очень небольшое значение используемого напора воды — всего 9 м, что потребовало применения горизонтальных пропеллерных турбин, ранее не использовавшихся на станциях «Русгидро», — отметили в ведомстве, добавив, что ввод объекта запланирован на 2018 год.

Малая ГЭС «Большой Зеленчук» построена на водозаборном головном узле Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. «Концепция гидроэлектростанции предполагает использование для выработки электроэнергии воды, которая пропускается в нижний бьеф вхолостую через водосбросные сооружения», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в КЧР «Русгидро» планируется начать строительство двух малых Красногорских ГЭС на реке Кубань суммарной мощностью около 50 МВт, ввод в эксплуатацию которых позволит увеличить на 13,6% выработку электроэнергии в регионе.

Сегодня в Карачаево-Черкесии эксплуатируются две малые ГЭС — Новокарачаевская мощностью 1,2 МВт и Эшкаконская мощностью 0,6 МВт. Эти электростанции не входят в состав «Русгидро».