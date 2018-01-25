В Ярославской области завершен первый этап строительства фармацевтического предприятия

В индустриальном паре «Новоселки» завершился первый этап строительства завода французской компании «Besins Healthcare», на котором будет осуществляться полный цикл производства уникального в своем роде гормонального препарата для женского здоровья «Утрожестан». Он входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств. Контур здания уже закрыт, начались внутренние работы по монтажу инженерных сетей.

Строительство завода по изготовлению инновационного продукта в Ярославской области будет завершено к концу текущего года. Выпуск первой коммерческой серии планируется к 2020 году.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и компанией «Besins Healthcare» заключено в ноябре 2016 года. В декабре в Ярославле было зарегистрировано ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус», а в феврале 2017 года подписан договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация развития Ярославской области » и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус».

— Наш регион активными темпами развивает кластер современной фармацевтической промышленности и инновационной медицины. Сегодня Ярославская область входит в тройку лидеров по этому показателю, — отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. — Холдинг «Besins Healthcare» стал шестым резидентом ярославского фармацевтического кластера. Региональные власти оказывают сопровождение всем этапам реализации этого проекта, от выбора земельного участка под строительство, обеспечения его инфраструктурой и до подключения к коммуникациям.

Сегодня на территории индустриального парка «Новоселки » работает Центр трансфера технологий, занимающийся вопросами разработки инновационных и импортозамещающих лекарственных средств и подготовки кадров для фармацевтической индустрии. В ближайшее время запланировано открытие Центра контроля качества — федеральной лаборатории Росздравнадзора. Именно здесь медицинские препараты будут проходить необходимую проверку до их появления в продаже.