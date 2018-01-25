«Швабе» поставил оптические приборы в Юго-Восточную Азию

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех планомерно наращивает присутствие в азиатском регионе на рынке исследовательской техники. В декабре оптические скамьи ОСК-2ЦЛ на сумму более 7,6 млн рублей поставлены заказчику из Юго-Восточной Азии.

Исследовательские установки, разработанные специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе», предназначены для испытания оптических приборов и отдельных деталей. Скамья ОСК-2ЦЛ позволяет с высокой степенью точности оценивать качество изображения изделий, а также измерять их оптические и пространственно-энергетические характеристики.

Оптическая скамья позволяет проводить измерения на различных производственных этапах и в самых разных промышленных сферах. В Юго-Восточной Азии она будет применяться на стадии макетирования, сборки или юстировки оптической системы приборов.

«С компаниями из азиатского региона мы сотрудничаем на протяжении нескольких лет. Заказчик уже хорошо знаком с возможностями нашей оптической скамьи, не уступающей в техническом плане ведущим зарубежным аналогам. Успешная реализация нового контракта позволила нам упрочить свои позиции на рынке исследовательской техники в Юго-Восточной Азии», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

ОСК-2ЦЛ — высокотехнологичный оптико-механический прибор. Помимо различных столиков, суппортов и держателей в ее состав входят коллиматор, автоколлиматоры, объектив и микроскоп с разным увеличением — 32, 80 или 120 крат.