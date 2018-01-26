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Авиация

«ОДК-УМПО» осваивает производство компонентов двигателя ПД-14 для лайнера МС-21

  •  © rostec.ru

Уфимское предприятие «ОДК-УМПО» осваивает производство деталей и сборочных единиц авиационного двигателя пятого поколения ПД-14. Новейший двигатель создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21.Начало летных испытаний авиалайнера МС-21 с новейшими двигателями запланировано на 2019 год.

В настоящее время ОДК проводит в Жуковском третий этап летных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.

Всего за ОДК-УМПО закреплено изготовление более 30% деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14. В зону ответственности предприятия вошло изготовление полых рабочих лопаток вентилятора, разделительного корпуса, ротора компрессора высокого давления, отливок для корпуса приводных агрегатов, центрального привода и валопровода, а также разработка конструкторской документации и изготовление модуля турбины низкого давления с задней опорой.

Освоение двигателя ПД-14 находится на финишной прямой, следующей задачей станет выход на серию.

«Освоение двигателя находится на финишной прямой, следующей задачей станет выход на серию. Уверен, что приобретенный в нашем объединении опыт изготовления деталей и узлов двигателя для ПД-14 имеет важнейшее значение и перспективы для участия в проекте ПД-35», — прокомментировал управляющий директор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

Напомним, что ОДК выступает головным исполнителем по программе ПД-14, головной разработчик — «ОДК-Авиадвигатель», а главным изготовителем назначено другое предприятие Корпорации — «ОДК-Пермские моторы». Это первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России за последние десятилетия.

http://rostec.ru/news/4522058

ПАО «Корпорация «Иркут», МС-21, ПД-14, двигателестроение
  • Нет аватара mikr
    26.01.1819:09:06

    Блин, почему все происходит так медленно? Ведь если такой темп сохранится, то при всем хорошем самолет в заметном количестве возникнет только через 15-20 лет. Жаль, не доживу…

    #1001254
    • Дмитрий Тёмный Дмитрий Тёмный
      26.01.1821:05:46

      Приходите в отрасль и помогайте сделать быстрее. Там наверняка рук и голов не хватает, как и везде сейчас в реальном секторе в России

      #1001274
      • Nikolay Kozmin Nikolay Kozmin
        26.01.1821:19:25

        Прекрасно, ждём расширения номенклатупы серии ПД…

        Приходите в отрасль и помогайте сделать быстрее. Там наверняка рук и голов не хватает, как и везде сейчас в реальном секторе в России

        Подозреваю что зарплаты низкие…

        УМПО конечно странная структура — выпускают отличные авиадвигатели, и при этом умудрялись делать паршивые автомобильные…

        #1001279
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