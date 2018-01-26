«ОДК-УМПО» осваивает производство компонентов двигателя ПД-14 для лайнера МС-21

Уфимское предприятие «ОДК-УМПО» осваивает производство деталей и сборочных единиц авиационного двигателя пятого поколения ПД-14. Новейший двигатель создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21.Начало летных испытаний авиалайнера МС-21 с новейшими двигателями запланировано на 2019 год.

В настоящее время ОДК проводит в Жуковском третий этап летных испытаний двигателя ПД-14 в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Параллельно продолжаются различные специальные наземные испытания ПД-14.

Всего за ОДК-УМПО закреплено изготовление более 30% деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14. В зону ответственности предприятия вошло изготовление полых рабочих лопаток вентилятора, разделительного корпуса, ротора компрессора высокого давления, отливок для корпуса приводных агрегатов, центрального привода и валопровода, а также разработка конструкторской документации и изготовление модуля турбины низкого давления с задней опорой.

Освоение двигателя ПД-14 находится на финишной прямой, следующей задачей станет выход на серию.

«Освоение двигателя находится на финишной прямой, следующей задачей станет выход на серию. Уверен, что приобретенный в нашем объединении опыт изготовления деталей и узлов двигателя для ПД-14 имеет важнейшее значение и перспективы для участия в проекте ПД-35», — прокомментировал управляющий директор «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

Напомним, что ОДК выступает головным исполнителем по программе ПД-14, головной разработчик — «ОДК-Авиадвигатель», а главным изготовителем назначено другое предприятие Корпорации — «ОДК-Пермские моторы». Это первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России за последние десятилетия.