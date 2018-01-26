Детский сад на 70 мест открыли в Астраханской области

Новый детский сад открыли в городе Харабали Астраханской области. Двухэтажное здание построено в рамках благотворительной деятельности. Оно занимает почти полторы тысячи квадратных метров и рассчитано на 70 мест. Детский сад оснащён всем необходимым оборудованием и мебелью. Предусмотрены полноценные игровые зоны, спортивный и актовый залы, кабинеты для кружковой работы. Благоустроена прилегающая территория, на которой есть своя велосипедная дорожка.

На строительство дошкольного учреждения компания «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» спонсировала 70 млн рублей.

На сегодняшний день в Астраханской области полностью ликвидирована очередность в дошкольные учреждения для детей от трёх до семи лет. Всего в 2017 году в регионе было открыто 305 дополнительных мест дошкольного образования.