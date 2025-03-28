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Katamaran 28 марта 2025, 14:44 199 Судостроение и судоходство

На ССЗ им. Ленина заложили два сухогруза проекта RSD81

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На судостроительно-судоремонтном заводе имени Ленина (Астраханская область) заложены два сухогрузных судов проекта RSD81.

 © paluba.media

Строительство ведется по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного флота России с использованием средств Фонда национального благосостояния под техническим наблюдением Астраханского филиала РС.

Эксплуатировать суда предполагается в морских районах, соответствующих ограниченному району плавания R2, на внутренних водных путях Российской Федерации, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской канал.

Проект RSD81 — это универсальные сухогрузы длиной 141 метр и шириной 16,98 метров. Вместимость грузовых трюмов — 13 295 куб. метров.

Суда предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20- и 40-футовых контейнеров международного стандарта (до 385 TEU, в том числе на люковых крышках 160 TEU). Способны транспортировать пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом и металл в связках и рулонах, крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные грузы, уголь, а также опасные грузы классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов и грузов категории «В» согласно Международному кодексу морской перевозки навалочных грузов.

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Источник: paluba.media

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ССЗ им. Ленина, Астраханская область, сухогруз, RSD81
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