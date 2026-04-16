Дан старт строительству завода судовых двигателей в Астраханской области
15 апреля в Наримановском районе Астраханской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня в честь строительства завода по производству судовых и промышленных двигателей.
Новое высокотехнологичное предприятие строится Группой компаний «БАЛТИК» на территории особой экономической зоны «Лотос». Производственная площадка «КИТ Судостроение Лотос» — резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа сможет выпускать до 100 энергоустановок в год и на 80% обеспечит потребности российского судостроения. Начало выпуска отечественных судовых двигателей запланировано на 2028 год.
Предприятие станет высокотехнологичным промышленным производством, способным выпускать судовые комплектующие, не уступающие по своим техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.
«Будущий завод — важнейший этап в укреплении технологического суверенитета российского судостроения. В Астраханской области будут строиться современные судовые и промышленные двигатели, способные заменить импортные аналоги и обеспечить наш флот надёжной техникой отечественного производства», — заявил генеральный директор ГК «Балтик» Василий Семенов.
