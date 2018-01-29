Школа на 400 мест открыта в Якутии

В посёлке Усть-Мая остоялось открытие средней общеобразовательной школы на 400 мест. В каменном трехэтажном здании общей площадью 1907,1 кв. метров расположились 25 классов, рассчитаных на 20 учеников с интерактивными досками, компьютерами и проекторами. В школе также предусмотрены мастерская для юношей с различными станками, спортзал, медицинский кабинет, собственная столовая. Кроме того, здание полностью расписано дизайнерами — первые два этажа в якутском стиле, третий этаж — в русском.

На строительство из республиканского бюджета направлено более 300 млн рублей. Это одна из восьми школ, построенных в регионе в 2017 году.

С вводом в строй нового здния учащиеся посёлка перешли из трехсменного режима в односменный. Теперь дети могут учиться в первой половине дня, а во второй половине дня — посещать различные кружки творческого и научно-технического направления.