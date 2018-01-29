Производственные площадки судостроительно-судоремонтного предприятия «РИФ»

СЗ «РИФ» (г. Ростов-на-Дону) — это современное судостроительное и судоремонтное предприятие, оснащенное современным оборудованием и позволяющим обеспечить полный объем судоремонтных работ в соответствии с требованиями.

На днях один из местных чиновников посетил сборочно-сварочное, механомонтажное, трубомедницкое и малярное отделения завода. В связи с этим были опубликованы несколько фото с завода.

Как рассказал генеральный директор «РИФа» Геннадий Василюк, с 2014 года на предприятии освоено новое направление — судостроение. Это стало возможным благодаря реализации инвестиционного проекта, предусматривающего модернизацию производства.





© rostov-gorod.ru

Суть инвестпроекта заключалась в создании и внедрении уникальной технологии строительства судов на основе инновационного материала, ранее не применяемого в российском судостроении — полиэтилена высокой плотности. Общие затраты на создание уникального судостроительного производства составили более 45 миллионов рублей.

Сегодня производственные мощности завода позволяют обеспечить ремонт до 80 судов в год и строительство до 4-х судов.





© rostov-gorod.ru

— В декабре 2014 года и в первом квартале 2015 года мы изготовили головные образцы скоростных универсальных катеров длиной 7,5 и 11,2 метра. На данный момент, предприятие активно работает над продвижением продукта, в первую очередь, на российском рынке, — рассказал Геннадий Василюк.

Также завод работает над организацией проектирования и производства комплексов рыборазведения, причальных и понтонных устройств для речной и морской инфраструктуры.