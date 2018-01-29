В Брянской области запущен в серию новый вагон

Новозыбковский машиностроительный завод запустил в серийное производство полувагон для перевозки щепы. Модель разработана конструкторами ООО «НИЦ» в соответствии с действующими требованиями к безопасности и надёжности, а также с учётом всех требований существующей погрузочно-разгрузочной инфраструктуры.

Грузоподъёмность нового вагона модели 12-6963 составляет 60,5 тонн. Длина корпуса — 23 метра, что в полтора раза превышает длину универсального полувагона. Объём кузова — 182,9 кубических метров. Таким образом, по своим техническим характеристикам новый щеповоз выгодно отличается от выпускаемых в России вагонов-аналогов.

«Внушительные габариты вагона обеспечивают необходимую прочность, надежность, безопасность и удобство в эксплуатации. В щеповозе предусмотрено раздельное потележное торможение. Для удобства обслуживания вагона в кузове есть люк для зачистки от остатков груза. Рама с полом, боковые и торцевые стены имеют усиленную конструкцию. При изготовлении элементов кузова использовались материалы с повышенной прочностью и коррозионной стойкостью», — отмечает главный конструктор проекта НИЦ Александр Бурков.

АО «НМЗ» уже заключил контракт с крупной финансовой компанией на выпуск 70 щеповозов. Первая партия отправлена заказчику.