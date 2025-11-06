MAX
Великоросс Производство

«Норникель» запустил серийное производство кессонов для первой печи собственной разработки

Механический завод изготавливает кессоны для новой обеднительной электропечи (ОЭП) Надеждинского металлургического завода (НМЗ). Печь создается полностью собственными силами — от литья меди до финальной сборки.

Стоимость станка — около 28 млн руб., но только на кессонах компания сэкономит 340 млн руб.

Параллельно идет изготовление металлоконструкций самой печи. На площадке сварочного производства уже готово 150 т из 215 заказанных конструкций. Полным ходом идет подготовка стенда для контрольной сборки, имитирующего монтажную площадку НМЗ. В ближайшие дни на стенде будут выставлены 18 сегментов подины (основание печи) из листового металла разной толщины — от 5 до 40 мм, из которых изготовлена единая сварная конструкция. После этого начнутся поэтапная установка колец и монтаж кессонов.

Ключевым элементом ОЭП являются кессоны — охлаждающие модули, обеспечивающие стабильную работу агрегата при экстремальных температурах. Для новой печи требуется изготовить 529 таких кессонов. На сегодняшний день уже произведено более 230, и процесс набирает темп: ежедневно выпускается до 10 единиц. Это стало возможным благодаря уникальному оборудованию и новым технологиям, ранее недоступным для предприятия.

Чтобы сделать кессоны, нужно переплавить катодную медь в слитки, затем перековать их в заготовки. После фрезерной обработки формируются каналы охлаждения на станке глубокого сверления. Механический завод купил такой станок, разработанный по спецзаказу, сократив время сверления с 4-6 ч до 20-25 мин.

«Этот станок — не просто оборудование, а прорыв в технологических возможностях завода, — отмечает начальник технического отдела Механического завода Виктор Демиденко. — Впервые за всю историю предприятия мы можем за один проход сверлить отверстия глубиной до 1 300 мм и в два раза глубже, если сверлить заготовку с двух сторон с требуемой точностью и качеством. А главное — станок отечественный, разработан по нашему техзаданию и полностью соответствует задачам проекта».

Завершить контрольную сборку планируется до конца 2025 г., а запуск печи на НМЗ намечен на апрель 2026 г.

Обеднительная электропечь предназначена для переработки шлаков печей взвешенной плавки и конвертерных шлаков, которые получаются после плавки рудного концентрата. Шлак — это смесь нецелевых компонентов с остатками ценных металлов, которые не были извлечены на предыдущих этапах. На НМЗ установлены четыре ОЭП. Каждая работает круглосуточно, непрерывно перерабатывает около 2 500 т сырья в сутки, извлекая из шлаков ценные металлы: никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы. Затем они перерабатываются в готовую продукцию — файнштейн. От стабильной работы электропечей зависит эффективность всего производства завода.

Источник: nornickel.ru

