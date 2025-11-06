Механический завод изготавливает кессоны для новой обеднительной электропечи (ОЭП) Надеждинского металлургического завода (НМЗ). Печь создается полностью собственными силами — от литья меди до финальной сборки.

Стоимость станка — около 28 млн руб., но только на кессонах компания сэкономит 340 млн руб.

Параллельно идет изготовление металлоконструкций самой печи. На площадке сварочного производства уже готово 150 т из 215 заказанных конструкций. Полным ходом идет подготовка стенда для контрольной сборки, имитирующего монтажную площадку НМЗ. В ближайшие дни на стенде будут выставлены 18 сегментов подины (основание печи) из листового металла разной толщины — от 5 до 40 мм, из которых изготовлена единая сварная конструкция. После этого начнутся поэтапная установка колец и монтаж кессонов.

Ключевым элементом ОЭП являются кессоны — охлаждающие модули, обеспечивающие стабильную работу агрегата при экстремальных температурах. Для новой печи требуется изготовить 529 таких кессонов. На сегодняшний день уже произведено более 230, и процесс набирает темп: ежедневно выпускается до 10 единиц. Это стало возможным благодаря уникальному оборудованию и новым технологиям, ранее недоступным для предприятия.

Чтобы сделать кессоны, нужно переплавить катодную медь в слитки, затем перековать их в заготовки. После фрезерной обработки формируются каналы охлаждения на станке глубокого сверления. Механический завод купил такой станок, разработанный по спецзаказу, сократив время сверления с 4-6 ч до 20-25 мин.

«Этот станок — не просто оборудование, а прорыв в технологических возможностях завода, — отмечает начальник технического отдела Механического завода Виктор Демиденко. — Впервые за всю историю предприятия мы можем за один проход сверлить отверстия глубиной до 1 300 мм и в два раза глубже, если сверлить заготовку с двух сторон с требуемой точностью и качеством. А главное — станок отечественный, разработан по нашему техзаданию и полностью соответствует задачам проекта».

Завершить контрольную сборку планируется до конца 2025 г., а запуск печи на НМЗ намечен на апрель 2026 г.

Обеднительная электропечь предназначена для переработки шлаков печей взвешенной плавки и конвертерных шлаков, которые получаются после плавки рудного концентрата. Шлак — это смесь нецелевых компонентов с остатками ценных металлов, которые не были извлечены на предыдущих этапах. На НМЗ установлены четыре ОЭП. Каждая работает круглосуточно, непрерывно перерабатывает около 2 500 т сырья в сутки, извлекая из шлаков ценные металлы: никель, медь, кобальт, металлы платиновой группы. Затем они перерабатываются в готовую продукцию — файнштейн. От стабильной работы электропечей зависит эффективность всего производства завода.