Школа на 900 мест открыта в Нижегородской области

Новое здание школы № 10 открыли в г. Павлово. В здании, рассчитанном на 900 учащихся, расположены 40 учебных кабинетов с интерактивными панелями и беспроводным интернетом, цифровые лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир.

На строительство школы выделено 225 млн рублей.

Строительство школы начато в 2016 году в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016 — 2025 годы.

В рамках программы в регионе взяты обязательства менее чем за 10 лет построить 101 объект образования. Такого масштабного строительства в области не было последние 40 лет.