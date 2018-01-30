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Детские сады и школы

Школа на 900 мест открыта в Нижегородской области

  •  © government-nnov.ru

Новое здание школы № 10 открыли в г. Павлово. В здании, рассчитанном на 900 учащихся, расположены 40 учебных кабинетов с интерактивными панелями и беспроводным интернетом, цифровые лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир.

На строительство школы выделено 225 млн рублей.

Строительство школы начато в 2016 году в рамках государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области на 2016 — 2025 годы.

В рамках программы в регионе взяты обязательства менее чем за 10 лет построить 101 объект образования. Такого масштабного строительства в области не было последние 40 лет.

  •  © pravda-nn.ru
https://government-nnov.ru/?id=208213

Нижегородская область, новая школа
  • Комментарий удален
  • Нет аватара whitemen
    30.01.1815:59:34

    лихо убери слово «посёлок»

    #1002616
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