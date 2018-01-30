Урановый холдинг АРМЗ и Ростелеком построили линии волоконно-оптической связи в Бурятии

АО «Хиагда» (входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ», горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») и «Ростелеком» реализовали совместный проект по строительству волоконно-оптических линии связи (ВОЛС) в Баунтовском и Еравнинском районах Бурятии.

Высокоскоростной интернет появился на производственных площадках АО «Хиагда» и в близлежащих селах республики Бурятия — Сосново-Озерское, Ширинга, Гунда, Исинга и Романовка.

Всего было проложено 218 км оптического волокна. Сумма совместных инвестиций составила 123 миллиона рублей, из них доля АО «Хиагда» — 41,3 миллионов рублей.

Доступ к скоростному интернету получили 1300 семей, проживающих в ближайших селах, а также школы, медучреждения и другие объекты социального значения. Благодаря строительству «оптики» будет развиваться сотовая связь, интерактивное телевидение, планируется установка банкоматов и платежных терминалов.

Прокладка линий опто-волоконной связи — один из значимых проектов для уранодобывающего предприятия и развития региона в целом.

Перед АО «Хиагда» открываются перспективы применения инновационных технологий и в первую очередь, строительства «умного рудника» — роботизированного производства нового поколения.

«Кроме того, ВОЛС устраняют цифровое неравенство в удалённых районах страны, обеспечивая местное население комфортными для жизни условиями», — отметил генеральный директор уранового холдинга АРМЗ Владимир Верховцев.

«Реализован крупный инвестиционный проект, который имеет высокую социальную значимость», — рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«Доступность скоростного интернета в отдалённых районах — это результат слаженной работы государства и бизнеса».

«В частности, уже несколько лет в рамках социально-экономического соглашения о взаимодействии между АО „Хиагда“ и Баунтовским эвенкийским районом Республики Бурятия реализуются важные проекты, которые позволяют повысить качество жизни и удержать молодежь на селе».

Реализация проекта позволила АО «Хиагда» в несколько раз повысить оперативность обмена информацией между подразделениями, заработала видеоконференцсвязь, а на объектах производственной площадки будет организован видеомониторинг.

«В 2018 году на площадке АО „Хиагда“ стартует инновационный проект „Умный рудник“, для реализации которого необходим скоростной интернет. Проект улучшит систему безопасности и автоматизирует производственные процессы на всех уровнях», — отметил генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

«В ближайшее время в вахтовом поселке планируется организовать цифровое интерактивное телевидение. Появление качественного скоростного интернета на руднике — это серьёзный вклад в улучшение социально-бытовых условий жизни наших сотрудников».

Решение о реализации проекта было принято главами Уранового холдинга «АРМЗ» и Республики Бурятия в марте 2017 года по результатам рабочей поездки на производственную площадку АО «Хиагда».

Также госкорпорация «Росатом» в рамках консолидированной группы налогоплательщиков перечислила в республиканский бюджет порядка 740 миллионов рублей (начиная с 2013 года).

На эти средства удалось решить немалую часть инфраструктурных вопросов Баунтовского эвенкийского района, где расположен самый перспективный в России сырьевой актив атомной отрасли АО «Хиагда», — строительство дорог, мостовых сооружений, реструктуризацию энергетических сетей и др.