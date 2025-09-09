Создан первый планшет с серийной отечественной материнской платой из российского текстолита, собранной по шестому классу точности. Такой продукт совместно создали и произвели в 2025 году российские компании MIG и «Резонит». Модель носит название MIG LT11i, предназначена для предприятий и организаций, а также работает под управлением операционной системы на базе российской операционной системы Астра Линукс (Astra Linux Special Edition 4.7). Старт поставок коммерческим заказчикам намечен на осень 2025 года.

Что представляет собой новая российская материнская плата? Во-первых, она разработана в нашей стране, компанией MIG. И разработана с учетом реальных технологических возможностей производства печатных плат в России — на заводе «Резонит». Как поясняют разработчики, выполнение высоких функциональных и вычислительных требований к устройству при использовании более толстых проводников и увеличенных зазоров между элементами представляет собой значительно более сложную задачу, поскольку каждый узел занимает больше места на плате, а количество слоев для разводки проводников и полигонов невозможно увеличивать сверх 6-8 из-за резкого снижения надежности изделия.

В итоге получилось следующее изделие. Конструкция изготовлена из материала FR4 HiTg170 и состоит из 8 слоев с общей толщиной печатной платы 1,0 мм. Уровень применяемой технологии для «Резонита» предельный, класс точности печатной платы — шестой. Переходные отверстия заполнены эпоксидным компаундом с последующей металлизацией в соответствии с IPC-4761 Type VII, для обеспечения целостности сигналов реализован контроль волнового сопротивления. Ключевые параметры изделия: минимальная топология «проводник/зазор» — 80/75 мкм, минимальный диаметр переходного отверстия — 100 мкм.

Что представляет собой планшет MIG LT11i? Как уже говорилось выше, новый планшет предназначен для организаций и предприятий, а не для массового потребителя. Может использоваться и как классический планшет, и как база для гибридного рабочего места сотрудника, совмещающего работу в офисе и на выезде.

Устройство имеет диагональ экрана 10.95 дюйма (IPS с разрешением 2000×1200). Масса планшета 570 граммов. Производитель сообщает, что используется «энергоэффективный процессор» («ARM-чип, 4 ядра, 1 нейроядро, тактовая частота 1,8 ГГц»). Установлен достаточно большой литий-полимерный (12000 мАч) аккумулятор. Имеются интерфейсы/разъемы: USB Type-A OTG (2 штуки), USB Type-C OTG, 3,5 мм аудиоразъем, HDMI, два динамика, микрофон с функцией отключения. Имеются две камеры — основная на 13 мп с автофокусом и вспышкой, а также фронтальная на 5 мп. Есть док-станция собственной разработки для данного планшета.

Обеспечен хороший уровень информационной безопасности: без использования AOSP, совместим с СКЗИ, аппаратная блокировка камеры и микрофона. Устройство рассчитано на срок службы до 5 лет, причем заводская гарантия идет сразу на 2 года.