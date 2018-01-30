Атоммаш запустил в производство сваи для нефтяной платформы на Каспии

В Волгодонском филиале компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) начали изготовление секций свай для нефтедобывающей морской платформы.

В настоящий момент на производственную площадку «Атоммаш» поставлены металлопрокат и сварочные материалы. На участках идут операции по проведению неразрушающего контроля, раскрою металлопроката и изготовлению обечаек для их последующего укрупнения в секции свай.

Сваи представляют собой трубы диаметром более 2 метров. В рамках контракта Атоммаш изготовит около 1200 тонн оборудования. Изделия предназначены для платформы Блок-Кондуктора месторождения имени В. Филановского в Каспийском море.

Сваи являются одним из ответственных узлов и отвечают за устойчивость морской платформы. Производство изделий будет осуществляться под надзором Российского морского регистра судоходства и компании Oil States.

Проект является очередным этапом взаимовыгодного сотрудничества АО «АЭМ-технологии» с нефтедобывающей компанией, активно осваивающей шельф Каспийского моря. Атоммаш обладает всеми технологическими возможностями, необходимыми для изготовления свай и имеет значительный опыт производства такого оборудования с учетом специфических требований Заказчика и надзорных организаций. За последние шесть лет предприятием поставлено более 9 тысяч тонн изделий для возводимых морских платформ.