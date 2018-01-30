Реконструкция слипа Средне-Невского судостроительного завода

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В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе идёт реконструкция слипа.

К настоящему моменту шпально-балластное основание слипа заменено на бетонное с усилением грунтов, выполнено углубление и укрепление дна подводной части слипа, для чего в донную часть сооружения забито порядка 1400 свай. Сейчас завершается укладка наклонных рельсовых путей, на которых будет смонтирована спусковая платформа.





© Фото из открытых источников

Старый слип обеспечивал спуск на воду строящихся судов весом не более 650 тонн, имеющих осадку не более 3.6 метров. Новое спусковое устройство позволит увеличить максимальный спусковой вес строящихся судов до 2700 тонн, а их осадку — до 4.5 метров, что существенно расширит возможности завода.