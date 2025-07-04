Скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» передан заказчику

Скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» передан заказчикуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приняла скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) ОСК по программе с госфинансированием. ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи судна", сообщили 4 июля в пресс-службе компании.
Напомним, «Форт Обручев» является пятым судном серии из шести скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин». Новое судно будет курсировать на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов» в Кронштадте.
Судно построено в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга водного транспорта с госфинансированием, реализуемой при поддержке Минпромторга России. Эксплуатировать катамаран будет судоходная компания «Нева Тревел».
Проект «Котлин» спроектирован петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу и при активном участии ООО «Нева Тревел».
Спуск на воду катамарана «Форт Обручев» состоялся 30 мая 2025 года.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Завершены ходовые испытания скоростного пассажирского катамарана «Форт Пётр I»
Средне-Невский судостроительный завод (входит Объединенную судостроительную... два этапа в акватории Невы и в водах Ладожского озера.
-
Строительство пассажирского судна «Андрей Дубенский» проекта А45-90.2 для Красноярского края
Современное пассажирское судно «Андрей Дубенский» — ...з двух теплоходов проекта А45-90.2, заказанных для Красноярского края.
-
На СНСЗ заложен корабль противоминной обороны «Семен Агафонов» проекта 12700
На Средне-Невском судостроительном заводе (г. Санкт-Петербург) прошла ...nbsp;— участника Великой Отечественной и Советско-японской войн.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
d-tatarinov.livejournal.com