Скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» передан заказчику

© sudostroenie.info

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) приняла скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ) ОСК по программе с госфинансированием. ГТЛК подписала акты технической приемки и приема-передачи судна", сообщили 4 июля в пресс-службе компании.

Напомним, «Форт Обручев» является пятым судном серии из шести скоростных пассажирских катамаранов проекта 04580 «Котлин». Новое судно будет курсировать на водном маршруте, соединяющем центр Санкт-Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов» в Кронштадте.

Судно построено в рамках программы ГТЛК по развитию лизинга водного транспорта с госфинансированием, реализуемой при поддержке Минпромторга России. Эксплуатировать катамаран будет судоходная компания «Нева Тревел».

Проект «Котлин» спроектирован петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу и при активном участии ООО «Нева Тревел».

Спуск на воду катамарана «Форт Обручев» состоялся 30 мая 2025 года.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈