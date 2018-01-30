В Чувашии открыт тепличный комплекс ЗАО «Агрофирма Ольдеевская»





© Фото из открытых источников

30 января в ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» (д.Юраково Синьяльского сельского поселения) сегодня состоялось открытие нового тепличного комплекса площадью 1 га. Агрофирма с середины прошлого года реализует инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса площадью 3 га, из которых 2 га уже возведены.

Сметная стоимость составляет 278137,99 тыс. рублей. Планируется, что реализация данного инвестиционного проекта позволит увеличить урожайность до 60 кг/кв.м. Окупаемость проекта составляет 6 лет 8 месяцев. После введения в эксплуатацию всех трех гектаров планируется получать 180 тонн овощей закрытого грунта в год. В ходе реализации инвестиционного проекта будет создано 24 рабочих места.

С 2010 года в агрофирме было введено в эксплуатацию 13,9 га модернизированных теплиц. Они построены на месте старых теплиц, срок службы которых превышал 30 лет. Каждый год в агрофирме вводят в строй теплицы площадью 2 га, что позволило увеличить урожайность тепличных овощей до 54-58 кг/кв.м.

Новые теплицы отапливаются с помощью современных автономных котельных, благодаря которым расход газа на 1 центнер продукции составляет 124 куб.м., что позволило снизить себестоимость продукции на 25-30% Они оснащены энергосберегающими экранами, имеют совершенную систему теплоснабжения. В пасмурную погоду днем в теплицах температура воздуха составляет 19-20 градусов, ночью — 17-18 градусов; в солнечную погоду — на 1-2 градуса выше.

В новых теплицах выращивают пчелоопыляемые огурцы, на двух гектарах размещены 6 ульев и 8 домиков для шмелей. Пчел выращивают в Шумерлинском и Чебоксарском районах, шмелей закупают. Пчелоопыляемые огурцы, которые содержат больше питательных веществ, чем какие-либо другие, уже через месяц после посадки достигают нужных для продажи кондиций. В среднем на одном гектаре помещается 24480 штук рассады огурцов. Ее высаживают в теплицы после появления 4-5 листочков в конце декабря-начале января, но в этом году из-за строительства — в конце января.

Как рассказал директор по производству Владимир Романов, благодаря выделяемым правительством Чувашии и Минсельхозом Чувашии субсидиям на реализацию инвестиционного проекта по строительству современных теплиц производство удастся увеличить на 11 тысяч тонн овощей в год. Он также подчеркнул, что использование для опыления пчел и шмелей, которые могут существовать только в экологически чистых условиях, подтверждает высокое качество выращиваемой продукции и ее безвредность для организма человека.

В 2017 году в агрофирме на 25 га теплиц, из которых 18 га модернизированы, произведено 10255 тонн овощей закрытого грунта.

http://tavanen.ru/%D0%B2-...%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8/