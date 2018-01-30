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Информационные технологии

ЦОД на базе процессоров Эльбрус

  •  © rostec.ru

Научно-исследовательский институт «Восход» перевел на отечественное ИТ-оборудование российскую систему выдачи электронных виз. С 1 января 2018 года граждане 18 государств смогут посетить Сахалин и Камчатку по электронным визам, оформленным с использованием российских разработок.

Выдача электронных виз происходит на базе системы «Мир», ядро которой — межведомственный резервируемый центр обработки данных — функционирует на 130 отечественных серверах «Эльбрус», размещенных в собственном дата-центре НИИ «Восход».

Система обеспечивает межведомственное взаимодействие структур, участвующих в процессе выдачи электронных виз: МИД России, Минкомсвязи России, ФСБ России и МВД России. Использование российского ИТ-оборудования гарантирует высокий уровень защиты данных и системы в целом от несанкционированного доступа и хакерских атак.

«Серверы зарубежных производителей замещены отечественными четырехпроцессорными вычислительными комплексами Эльбрус 4.4-2U на базе отечественных микропроцессоров Эльбрус-4С. В составе Госкорпорации Ростех над созданием этой техники работает Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука. Это на 100% отечественный продукт, который полностью соответствует требованиям в части защиты информации», — прокомментировали в аппарате радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех.

Система «Мир» объединяет государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и государственную информационную систему миграционного учета. «Мир» позволяет повысить степень защиты документов, удостоверяющих личность, эффективность пограничного контроля и мер по борьбе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность данных миграционного и регистрационного учета.

В состав системы входят ведомственные сегменты МВД России, Минкомсвязи России, Минфина России, Минобороны России, МИД России, ФСБ России, Минтранс России и Росморречфлота.

http://rostec.ru/news/razrabotki-rostekha-ispolzuyutsya-dlya-vydachi-elektronnykh-viz/

процессор, CPU, Эльбрус, 4C, МЦСТ, сервер, ЦОД, Ростех
  • shigorin shigorin
    30.01.1823:21:37

    На фото какой-то старый (похоже, военный) модуль -- хорошо бы заменить на кусок фото материнки от «Эльбрус-4.4», на «Восходе» такие используются (как, собственно, и отмечено в статье с поправкой на форм-фактор сервера).

    #1002741
  • Нет аватара Инженер2015
    31.01.1800:02:03

    хороший пример замещения западного железа в сфере ИТ

    так держать    

    #1002744
  • Нет аватара Захарка
    31.01.1808:16:30

    Ну вот, процесс пошёл.

    #1002791
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      31.01.1809:14:09

      как видно, Шигорин тоже в этом принимает участие (см первый комментарий). Ему — успехов.

      #1002800
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