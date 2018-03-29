В России создается производство эпоксидных смол



Омский каучук

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ГК «Титан» реализует проект по созданию в России производства эпоксидных смол совокупной мощностью 115 тыс. тонн в год на базе «Омского каучука». Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Проект будет реализован в четыре этапа.

На данный момент компания заканчивает первый этап — техническое перевооружение фенола-ацетона мощностью 30 тыс. тонн в год на базе «Омского каучука». Строительно-монтажные работы по проекту выполнены на 80%, сейчас ведется пусконаладка части нового оборудования. Планируется, что производство будет запущено в третьем квартале 2018 года.

Стоит отметить, что техническое перевооружение «Омского каучука» проводится с использованием оборудования российского производства. Наш портал уже писал об этом.

На втором этапе на «Омском каучуке» будет создана переработка ацетона в изопропанол мощностью 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в этот этап оценивается в 1 млрд рублей.

На третьем этапе на «Омском каучуке» будет создано производство бисфенола мощностью 118 тыс. тонн в год. Последним этапом станет строительство нового производства эпихлоргидрина. На новом производстве будет использоваться возобновляемый ресурс — отход глицерина-сырца, который далее будет перерабатываться в эпихлоргидрин. По всем этапам уже получены технико-экономические предложения от потенциальных партнеров. Планируемый срока реализации всего проекта — 2022 год.

«Совокупность всех этих процессов даст возможность создать производство жидких и твердых эпоксидных смол мощностью 115 тыс. тонн и композиций на их основе мощностью 20 тыс. тонн», — отметил М. Сутягинский.

У компании ГК «Титан» есть и другие проекты — например, компания сейчас осуществляет модернизацию установки по производству этилена, идет строительство комплекса производств ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок и парогазовой установки ПГУ-120, модернизация транспортно-логистической сети.

На сегодняшний день ГК «Титан» объединяет ПАО «Омский каучук», ООО «Полиом» (СП с СИБУРом и «Газпром нефтью»), ООО «Титан-Агро» и ряд других агропромышленных, транспортных и строительных активов.