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Новые заводы и цеха

В России создается производство эпоксидных смол

  • Омский каучук
  • Омский каучук
  •  © rupec.ru

ГК «Титан» реализует проект по созданию в России производства эпоксидных смол совокупной мощностью 115 тыс. тонн в год на базе «Омского каучука». Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Проект будет реализован в четыре этапа.

На данный момент компания заканчивает первый этап — техническое перевооружение фенола-ацетона мощностью 30 тыс. тонн в год на базе «Омского каучука». Строительно-монтажные работы по проекту выполнены на 80%, сейчас ведется пусконаладка части нового оборудования. Планируется, что производство будет запущено в третьем квартале 2018 года.

Стоит отметить, что техническое перевооружение «Омского каучука» проводится с использованием оборудования российского производства. Наш портал уже писал об этом.

  •  © rupec.ru

На втором этапе на «Омском каучуке» будет создана переработка ацетона в изопропанол мощностью 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в этот этап оценивается в 1 млрд рублей.

На третьем этапе на «Омском каучуке» будет создано производство бисфенола мощностью 118 тыс. тонн в год. Последним этапом станет строительство нового производства эпихлоргидрина. На новом производстве будет использоваться возобновляемый ресурс — отход глицерина-сырца, который далее будет перерабатываться в эпихлоргидрин. По всем этапам уже получены технико-экономические предложения от потенциальных партнеров. Планируемый срока реализации всего проекта — 2022 год.

«Совокупность всех этих процессов даст возможность создать производство жидких и твердых эпоксидных смол мощностью 115 тыс. тонн и композиций на их основе мощностью 20 тыс. тонн», — отметил М. Сутягинский.

У компании ГК «Титан» есть и другие проекты — например, компания сейчас осуществляет модернизацию установки по производству этилена, идет строительство комплекса производств ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок и парогазовой установки ПГУ-120, модернизация транспортно-логистической сети.

На сегодняшний день ГК «Титан» объединяет ПАО «Омский каучук», ООО «Полиом» (СП с СИБУРом и «Газпром нефтью»), ООО «Титан-Агро» и ряд других агропромышленных, транспортных и строительных активов.

http://rupec.ru/news/37462/

омский каучук, гк титан
  • 6
    Нет аватара yaapelsinko
    29.03.1816:53:33

    Эпоксидка штука хорошая.

    #1021145
  • 4
    Нет аватара Clausson
    29.03.1816:58:31

    Речь идет об увеличении объема или об ином качестве смол?

    #1021149
    • -1
      Макс Южный
      29.03.1819:22:49

      Так не было ещё объёма; производство именно создаётся, а не обновляется или расширяется (обновляется и расширяется производство химикатов, которые войдут в состав смол).

      #1021190
      • Нет аватара Clausson
        30.03.1802:08:57

        В России не производились эпоксидные смолы?

        #1021317
        • Нет аватара MegaVaD
          30.03.1806:06:23

          Производились и производятся, ЭД в Дзержинске, когда изучал этот вопрос — была проблема с отвердителями. Делали тестовые заготовки для производства композитной станины, но т.к. хотелось кушать — пути с компаньоном разошлись в итоге.

          #1021327
        • Макс Южный
          30.03.1807:28:40

          Производились и производятся, но не этим предприятием. А скоро и это предприятие будет производить.

          #1021334
        • Нет аватара nabludatel71
          30.03.1822:16:59

          Да, заголовок не совсем корректный получился. Возникает ассоциация, что в России до сих пор не было такого производства, а оно есть.

          #1021665
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    29.03.1823:41:32

        главное стране нашей нужно это

    #1021281
  • Нет аватара Лес
    30.03.1802:12:27

    Очень хорошая новость для разработчика, компании-производителя и многих отраслей российской промышленности.    

    Отредактировано: Лес~02:26 30.03.18
    #1021318
  • S G S G
    30.03.1808:12:27

    у нас кто-нибудь производит прозрачную эпоксидку, какую, например, используют китайцы при креплении колец к спиннингам? наша, которая в коробках с неизменным дизайном времен СССР цвета мочи получается

    #1021343
    • Нет аватара Rash
      30.03.1811:08:42

      у нас кто-нибудь производит прозрачную эпоксидку, какую, например, используют китайцы

      Не потому-ли кольца на раз-два отлетают с китайских спиннингов?   

      Покупал 2 спиннинга, через год так-себе пользования без колец остались.   

      Отредактировано: Rash~11:10 30.03.18
      #1021405
      • S G S G
        30.03.1811:13:19

        вы о чем вообще? кольца не приклеены к спиннингу, они примотаны нитью и сверху залито эпоксидкой для скрепления намотки. кольца могут отлететь только с куском спиннинга. Бывает что слетает верхний тюльпан, но чаще от старости.

        #1021408
  • Василий Герасимчук Василий Герасимчук
    30.03.1813:01:55

    Наконец-то эпихлоргидрин в России производить начнут. Нужный, очень востребованный компонент.

    Интересно, какую технологию выберут в итоге: старую (т.е. как у китайцев) или один из новых подходов (их совершенно точно есть несколько, но все сырые). Кто освоит дешевый синтез эпихлоргидрина — захватит мировой рынок эпоксидных смол.

    #1021447
    • Роман В Роман В
      31.03.1807:39:18

      когда-то в 30-х нам отказались завозить, причем даже за золото, каучук. Тогда был объявлен конкур на дешевый и легкий способ синтеза искусственного каучука… Химик Лебедев и его банда студиозов научились его синтезировать из обычного спирта. И мы стали мировым лидером… Думаю, сейчас в чем-то схожие ситуации. Будем держать кулаки!

      #1021776
  • Роман В Роман В
    31.03.1807:31:42

    еще поднажать и самим делать углеволокно и углепластик, а там, глядишь, до графена дотянуться.

    #1021775
    • Нет аватара nabludatel71
      31.03.1823:17:46

      еще поднажать и самим делать углеволокно и углепластик

      Да делаем. Может, не так много, как хотелось бы, но делаем.

      #1022013
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