Добавить статью
88
Экспорт

Птицефабрика «Васильевская» из Пензенской области начала экспортировать мясо птицы

  •  © penza.meatinfo.ru
Птицефабрика «Васильевская», входящая в состав группы «Черкизово», начала экспортировать мясо птицы за рубеж.

В 2017 году фабрика произвела 139 000 тонн продукции. Став частью Группы «Черкизово» в 1998 году, она прошла серьезный путь модернизации, и сейчас это одно из крупнейших предприятий Поволжского и Центрального федеральных округов.

На международной выставке Gulfood-2018 в Дубае предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта продукции под знаком халяль в страны Персидского залива, что поможет расширить географию присутствия компании в странах арабского мира, в том числе на таких значимых рынках, как ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее «Васильевская птицефабрика» уже получала разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, а также в Египет, Ирак и Вьетнам.

http://tass.ru/ekonomika/5079716

экспорт, птицеводство
  • Мария Демина
    29.03.1822:54:26

    Так держать, ребята! Вот еще 10-15 лет назад никому бы даже в голову не пришло, что наших кур можно ЭКСПОРТИРОВАТЬ. Да их просто в природе не существовало — НАШИХ кур. Потому что до 2008 года 90% кур, а может и больше, были ИМПОРТНЫМИ. А теперь экспорт кур стал привычным и рутинным событием.

    #1021260
    • moskovskiy-310 moskovskiy-310
      30.03.1806:39:33

      а 25 лет назад американские в «союзконтракт» летели.

      #1021329
    • Нет аватара nabludatel71
      30.03.1817:46:20

      до 2008 года 90% кур, а может и больше, были ИМПОРТНЫМИ

      Да больше, больше, конечно. Раньше вообще не знали, что такое «куры», только в зоопарке можно было увидеть, а птицеводством в стране никто не занимался.    

      #1021562
  • Нет аватара nabludatel71
    30.03.1817:44:32

    Птицефабрика «Васильевская» из Пензенской области начала экспортировать мясо птицы

    Заголовок некорректный. Где в сообщении факты про экспорт? Говорится только о получении разрешений.

    А вот это вызывает большие вопросы. Наше мясо в ЕС под запретом и с чего им его снимать? Если у фабрики и есть разрешение, то не на мясо.

    получала разрешения на экспорт продукции в страны ЕС

    #1021560
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      31.03.1811:33:45

      По ссылке пройдите и увидите что уже экспортируют мясо и сколько тонн

      уже отправили за рубеж.

      #1021830
      • Нет аватара nabludatel71
        31.03.1814:11:09

        Так вставьте это в новость. Вы пишите в заголовке об экспорте, но в сообщении про экспорт не говорите. Разве не странно?

        #1021868
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    30.03.1817:48:14

       

    #1021565
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,