Птицефабрика «Васильевская» из Пензенской области начала экспортировать мясо птицы
В 2017 году фабрика произвела 139 000 тонн продукции. Став частью Группы «Черкизово» в 1998 году, она прошла серьезный путь модернизации, и сейчас это одно из крупнейших предприятий Поволжского и Центрального федеральных округов.
На международной выставке Gulfood-2018 в Дубае предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта продукции под знаком халяль в страны Персидского залива, что поможет расширить географию присутствия компании в странах арабского мира, в том числе на таких значимых рынках, как ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее «Васильевская птицефабрика» уже получала разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, а также в Египет, Ирак и Вьетнам.
- Константин Курсиков
- 29.03.201820:02
- 7
29.03.1822:54:26
30.03.1806:39:33
30.03.1817:46:20
30.03.1817:44:32
31.03.1811:33:45
31.03.1814:11:09
30.03.1817:48:14