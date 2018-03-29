Птицефабрика «Васильевская» из Пензенской области начала экспортировать мясо птицы

Птицефабрика «Васильевская», входящая в состав группы «Черкизово», начала экспортировать мясо птицы за рубеж.

В 2017 году фабрика произвела 139 000 тонн продукции. Став частью Группы «Черкизово» в 1998 году, она прошла серьезный путь модернизации, и сейчас это одно из крупнейших предприятий Поволжского и Центрального федеральных округов.

На международной выставке Gulfood-2018 в Дубае предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта продукции под знаком халяль в страны Персидского залива, что поможет расширить географию присутствия компании в странах арабского мира, в том числе на таких значимых рынках, как ОАЭ и Саудовская Аравия. Ранее «Васильевская птицефабрика» уже получала разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, а также в Египет, Ирак и Вьетнам.