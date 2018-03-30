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Армия и Флот

Войска ПВО Восточного военного округа получили новый комплект ЗРС С-400

  •  © tass.ru

Зенитная ракетная часть объединения авиации и ПВО Восточного военного округа (ВВО) получила на вооружение новую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400, сейчас зенитчики осваивают ее на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщает в пятницу пресс- служба ВВО.

«На данный момент зенитчики осваивают новую технику на полигоне Ашулук (Астраханская область), где в апреле текущего года спланировано тактическое учение с боевым пуском ракет. Расчеты С-400 уже выполнили первые учебные (электронные) пуски. После проведения стыковочных стрельб новая техника будет отправлена в пункт постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Теперь боевое дежурство на ЗРС С-400 будет осуществляться уже в нескольких зенитных ракетных воинских частях ВВО.

С-400 — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Система предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в частности, самолетов различных типов авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, гиперзвуковых целей, постановщиков помех.

  •  © tass.ru

ЗРС С-400 — единственная система, способная выборочно работать с использованием более четырех типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, для создания эшелонированной обороны. По сравнению с предшественниками она эффективнее более чем в два раза.

http://tass.ru/armiya-i-opk/5080590

С-400, АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей", ПВО, армия, ВВО
  • Нет аватара astro911
    30.03.1811:34:05

    Полковой комплект, то есть 2 дивизиона — 64 гиперзвуковых заатмосферных перехватчика?

    К ней бы дивизиона С-350 и ТОРов. Три эшелона с элементами противокосмической обороны.

    Ну и аэродром с новыми МИГ-31.

    Отредактировано: astro911~11:40 30.03.18
    #1021414
  • Нет аватара ewan.vanyusha
    30.03.1817:52:03

       

    #1021568
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    • Black Voron Black Voron
      30.03.1818:33:46

      Меньше фэйки читайте, МО опровергло это.

      #1021612
    • Настя Вилкова Настя Вилкова
      30.03.1820:37:24

      Сегодня прочитал статью

      70-летний дедушка приходит к врачу:

      — Доктор, я со своей женой могу всего 1 раз в год!

      — Ничего страшного, в вашем возрасте это совершенно нормально.

      — Но мой сосед-ровесник говорит, что он может каждый день!

      — И вы так говорите!

      #1021642
  • Нет аватара старик
    31.03.1800:51:26

    Приятная очень новость!      

    куда пойдёт дислоцироваться полковой комплект, кто знает точно? Хабаровск? Комсомольск-на Амуре? Или в Серышево?

    #1021725
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    31.03.1801:18:46

          

    #1021736
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