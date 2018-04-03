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Судостроение и судоходство

Новинка 2018 года: алюминиевый глиссирующий катамаран Crossline 9

  • Алюминиевый глиссирующий катамаран Crossline 9
  • Алюминиевый глиссирующий катамаран Crossline 9
  •  © s8.hostingkartinok.com

Знакомьтесь с участником выставки Moscow Boat Show 2018 — алюминиевым глиссирующим катамараном российского производства — Crossline 9. Его особая прелесть состоит в малых размерах: за счет небольшой ширины (всего 2,5 м) для его перевозки не требуется оформление специального разрешения на движение по дорогам общего пользования. Малые габариты также существенно облегчают спуск-подъем катамарана и хранение на двухосном трейлере. Но обо всех его особенностях по порядку.

  • Тримаранный корпус судна
  • Тримаранный корпус судна
  •  © s8.hostingkartinok.com
  • Якорь с лебедкой и цепью
  • Якорь с лебедкой и цепью
  •  © s8.hostingkartinok.com

Crossline 9 — это совершенно новая модель судостроительной верфи Lodka Haus. Она станет основой новой производственной линейки глиссирующих алюминиевых катамаранов. В настоящее время ведется разработка моделей длиной 9, 12 и 15 метров.

Корпус катамарана Crossline 9 состоит из 2 алюминиевых поплавков, которые обеспечивают судну остойчивость, повышенную маневренность и быстроходность. Кроме того, катамаранный тип корпуса обладает малой осадкой — всего порядка 40 см, а это значит, что Crossline без труда подойдет к любому пологому берегу. Рассчетная скорость даной модели, при которой достигается глиссирующий режим — 30 км/ч. Максимальная скорость судна — 55 км/ч.

На носу расположены якорь на 10 кг с лебедкой и цепью длиной 30 м (удачно спрятана в цепном ящике на корпусе судна) и проход для спуска на берег или прыжков в воду.

  • Просторная носовая площадка. Травмобезопасное лобовое стекло из триплекса
  • Просторная носовая площадка. Травмобезопасное лобовое стекло из триплекса
  •  © s8.hostingkartinok.com

Носовая часть у Crossline 9 очень просторная: позволяет с комфортом разместиться для отдыха на свежем воздухе компанией до 6 человек. При желании можно установить съемный носовой столик и складные лавки. Мягкий диван оснащен вместительным рундуком. Панорамное остекление судна выполнено из многослойного травмобезопасного стекла, что создает круговой обзор капитану. Проходим через боковую дверь и попадаем внутрь судна.

  • Попадаем из носовой части в закрытую часть судна
  • Попадаем из носовой части в закрытую часть судна
  •  © s8.hostingkartinok.com

Здесь уютно расположились такие необходимые компоненты как пост управления, столовая группа с зоной отдыха, вещевой шкаф, гальюн и камбуз.

А теперь про каждую часть внутреннего пространства кабины подробнее:

  • Складное кресло капитана
  • Складное кресло капитана
  •  © s8.hostingkartinok.com

Складное кресло капитана обеспечивает комфортный выход на носовую палубу.

  • Пост управления судном
  • Пост управления судном
  •  © s8.hostingkartinok.com

Пост управления в данной комплектации катамарана оснащен эхолотом-навигатором, многофункциональным дисплеем для подвесного двигателя Yamaha, аналоговыми судовыми приборами, морской аудиосистемой Boss Marine и электрическим горном. Сиденья имеют удобные подножки из рифленого алюминия. Рядом с ними расположены отсеки для хранения вещей. Консоль пассажира имеет вместительный перчаточный ящик (бардачок).

  • Сдвижной люк на крышу
  • Сдвижной люк на крышу
  •  © s8.hostingkartinok.com

На посту управления также имеется крышной люк для обеспечивания поступления притока свежего воздуха. В данной модели крыша не предназначена для использования, однако, возможна ее доработка под солярий.

  • Удобные потолочные поручни и подсветка
  • Удобные потолочные поручни и подсветка
  •  © s8.hostingkartinok.com

Потолок в каюте оборудован поручнями для комфортного передвижения во время движения судна, стены и потолок обиты морским винилом со специальной подложкой, способствующей дополнительной шумоизоляции.

  • Мягкая столовая группа - трансформер
  • Мягкая столовая группа - трансформер
  •  © s8.hostingkartinok.com

Мягкая столовая группа-транформер выполняет функции обеденной зоны + спального места для 2 человек.

  • Раскладывающийся диван
  • Раскладывающийся диван
  •  © s8.hostingkartinok.com

Диван напротив столовой группы вмещает до 4 человек одновременно и образует дополнительные спальные места в разложенном состоянии.

  • Спальное место для 3х человек
  • Спальное место для 3х человек
  •  © s8.hostingkartinok.com

Полноценная зона отдыха для 4х человек образуется из столовой группы и дивана, вся мягкая мебель выпонена из морского износостойкого винила и крепится, как и в большинстве катеров, к основанию с помощью клепок, что позволяет с легкостью комбинировать мебель в соответствии с вашими потребностями.

  • Шкаф и гальюн
  • Шкаф и гальюн
  •  © s8.hostingkartinok.com

Следом за столовой группой находится шкаф для одежды и морской гальюн с накопительным баком и насосом подачи забортной воды.

  • Камбуз с газовыми холодильником и плитой, раковиной с горячей водой и подсветкой
  • Камбуз с газовыми холодильником и плитой, раковиной с горячей водой и подсветкой
  •  © s8.hostingkartinok.com

Камбуз оснащен всем необходимым: газовым холодильником, однокомфорочной газовой плитой, розеткой, раковиной с мобильным смесителем и декоративным светильником.

  • Напольное покрытие sea deck с подсветкой
  • Напольное покрытие sea deck с подсветкой
  •  © s8.hostingkartinok.com
  • Ручка-кнопка мебели
  • Ручка-кнопка мебели
  •  © s8.hostingkartinok.com

Ну, а такие аксессуары как подсветка палубы, отделка пола покрытием sea deck и утапливаемые «ручки-кнопки» мебели, несомненно, добавляют катамарану комфорта.

  • Проход на кормовую палубу
  • Проход на кормовую палубу
  •  © s8.hostingkartinok.com

Выходим через распашную дверь на кормовую палубу и смотрим, что у нас есть здесь.

  • Кормовая палуба
  • Кормовая палуба
  •  © s8.hostingkartinok.com

А здесь тоже есть чем удивить: подвесной лодочный двигатель (можно устанавливать от 90 до 250 л.с.)

  • Складной столик для напитков
  • Складной столик для напитков
  •  © s8.hostingkartinok.com
  • Разделочный столик для рыбы
  • Разделочный столик для рыбы
  •  © s8.hostingkartinok.com

Перекидной складной столик для напитков, он же — разделочный стол для улова. Многофункциональность катера закладывалась в каждой детали.

  • Складная скамья на корме
  • Складная скамья на корме
  •  © s8.hostingkartinok.com
  • Складная скамья на корме
  • Складная скамья на корме
  •  © s8.hostingkartinok.com

Складная скамья на корме — чтобы еще больше людей могли разделить с вами радость комфортной поездки.

  • Вместительные рундуки подо всеми стационарными сиденьями
  • Вместительные рундуки подо всеми стационарными сиденьями
  •  © s8.hostingkartinok.com

Каждое стационарное сиденье на судне — это еще и вместительный рундук.

  • Держатели для удилищ
  • Держатели для удилищ
  •  © s8.hostingkartinok.com

Ну и, конечно, не обошлось без «плюшек» для любителей рыбалки: в леерах установлены держатели удилищ на корме судна.

  • Крышные держатели для троллинговых удилищ
  • Крышные держатели для троллинговых удилищ
  •  © s8.hostingkartinok.com

Также стационарные держатели для троллинга расположены на крыше, где, помимо прочего установлены тубусы для транспортировки разложенных удилищ.

Катамаран отличается внушительной автономностью плавания: при запасе топлива 250 л, на максимальной скорости можно пройти расстояние порядка 250 км.

Полные технические характеристики катамарана Crossline 9 ниже:

Длина судна: 8,72 м

Ширина судна: 2,50 м

Подмостовой габарит: 3 м

Сухой вес судна: 2800 кг.

Число спальных мест: 4

Запас топлива для судна: 250 л.

Запас питьевой воды: 100 л.

Объем накопительного бака: 100 л.

Объем газового баллона: 12,5 л. (пропан)

Рекомендуемая мощность подвесного двигателя: 90-250 л.с.

Отделка данной модели может быть выполнена из различных материалов по индивидуальной планировке.

http://tb-houseboats.ru/catalog/230/

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  • Нет аватара evgen0911
    03.04.1810:42:28

    В волну ему кирдык!

    #1022809
    • Илья Белов Илья Белов
      03.04.1811:49:57

      Если не ошибаюсь, то эти суда не предназначены для прогулок при большой волне, а все слабенькое переживут как обычная лодка.

      #1022820
  • Илья Белов Илья Белов
    03.04.1811:51:50

    Кстати, если я нашел верную информацию, то комплектация как на фотографиях выйдет в 4,2 миллиона рублей. А голый он стоит около 2,7 миллиона рубликов.

    #1022821
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