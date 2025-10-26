Москва, Россия — 27 октября 2025 года — Компания Baikal Yachts Group объявляет о подготовке к выводу на чартерный яхтенный рынок модели SuperHouseBoat Baikal 50. Новое судно, созданное для элитного отдыха на воде, сочетает инновационный дизайн, передовые технологии и уникальные возможности для навигации по внутренним водам и морским акваториям России.

Уникальные характеристики Baikal 50

Суперхаусбот Baikal 50 выполнен в формате катамарана, обеспечивающего повышенную остойчивость. Судно имеет малую осадку, что позволяет проходить мелководные реки, и широкий корпус (16 метров), пригодный для выхода в открытое море. Мостовой габарит до 13 метров делает Baikal 50 идеальным для плавания по главной водной артерии России — реке Волге, а также по маршрутам от Балтийского до Черного моря.

Общая площадь суперхаусбота составляет 2110 кв.м, из которых 1240 кв.м отведено под роскошные жилые помещения. По своим площадям Baikal 50 сравним с яхтами длиной 75-80 метров, но его стоимость в 2-3 раза ниже, что делает его уникальным предложением на рынке. Длина 52 метра, ширина 16 метров, гибридные силовые установки, отвечающие новым трендам в яхтостроении.

Одной из ключевых особенностей является возможность оборудования верхней палубы под вертолетную площадку. Начиная с модели Baikal 20 SHB, суда могут быть адаптированы под посадку вертолетов типа Robinson 44, а на более крупных моделях, таких как Baikal 50, предусмотрена поддержка более тяжёлых вертолётов. Это обеспечивает значительную экономию времени для деловых людей, ценящих оперативность и комфорт.

Неосвоенная ниша российского рынка

Анализ российского элитного туристического сегмента выявляет критический недостаток предложений для состоятельных клиентов, стремящихся к водным путешествиям. По данным BusinessWire, мировой рынок чартера яхт оценивается примерно в $16,1 миллиарда долларов США в 2022 году и, как ожидается, достигнет более $23 миллиардов к 2030 году. Чартерному рынку в России тоже есть куда расти почти с нулевой отметки.

Существующие ограничения рынка внутри России:

• Классические мегаяхты с большой осадкой не могут использоваться во внутренних водах

• Речные круизные суда не обеспечивают необходимого уровня приватности и роскоши

• Иностранные чартерные компании недоступны для российских клиентов на акваториях нашей страны

VIP-отдых для требовательной аудитории

Baikal 50 рассчитан на взыскательных клиентов, предпочитающих отдых VIP-уровня. На борту могут комфортно разместиться до 18 пассажиров в просторных люксовых каютах и 12 членов экипажа. В настоящее время российский яхтенный рынок практически не предлагает решений для аудитории уровня HNWI (High Net Worth Individuals) и тем более для уровня UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), и Baikal 50 призван восполнить этот пробел.

Целевая аудитория:

• Российские миллиардеры и миллионеры (насчитывается 125 российских миллиардеров и 180 000 миллионеров)

• Топ-менеджмент крупнейших корпораций

• Политическая и культурная элита страны и гости

• Международные влиятельные гости России

Сергей Гмыра, владелец Baikal Yachts Group и автор проекта, комментирует:«Люди с высоким доходом HNWI и тем более с ультравысоким доходом UHNWI в России зачастую обделены вниманием в яхтенной индустрии. Все большие чартерные суда достойные их внимания находятся за пределами страны. На акваториях России можно найти небольшие катера или яхты среднего размера, но нет супер и мегаяхт, соответствующих запросам элитной аудитории. Baikal 50 изменит эту ситуацию, привлекая внимание состоятельных клиентов к отдыху внутри страны и стимулируя развитие яхтенной инфраструктуры».

Инвестиционная привлекательность и перспективы

Суперхаусботы Baikal 50 будут строиться как для чартерной эксплуатации, так и для индивидуальных заказов. Первые переговоры с клиентами уже показали высокий интерес: одна из чартерных моделей была адаптирована под индивидуальный проект с собственным уникальным дизайном.

Сергей Гмыра добавляет:«Мы планируем привлечь инвестиции для начала строительства трех чартерных суперхаусботов. Доход от одного такого судна в чартере оценивается в 8,9+ млн евро в год, срок окупаемости 5-7 лет. Это перспективный бизнес на практически свободном рынке, где спрос значительно превышает предложение. Мы также готовы выполнять индивидуальные заказы для частных клиентов».

О компании Baikal Yachts Group

Baikal Yachts Group — профессиональный участник яхтенного рынка, специализирующийся на создании яхт и суперхаусботов премиум-класса. Компания сочетает передовые инженерные решения с фокусом на комфорт, безопасность и адаптацию к российским водным путям. Подробная информация о проекте Baikal 50 доступна на сайте superhouseboats.ru. https://superho...eboat-baikal-50

Справка о компаниях представлена на baikalyachts.com и superhouseboats.ru.

Для дополнительной информации и запросов:Сергей ГмыраCEO Baikal Yachts GroupEmail: info@baikalyachts.com Телефон: +7 (495) 973-43-47