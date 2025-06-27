В Саратове открыт новый завод ТЕХНОНИКОЛЬ по производству кровли и фасадов

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Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в Саратове производство гибкой черепицы и фасадной плитки. Объем инвестиций в проект составил 1,26 млрд рублей. Новый завод открыл в регионе 50 рабочих мест. Плановая мощность производства достигает 10 млн м² готовой продукции в год. Предприятие планирует выпуск гибкой черепицы и фасадной плитки.

Завод в Саратове стал третьим производством гибкой черепицы и фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ. Две другие линии расположены в Рязани.

Производственную площадку в Саратове компания приобрела в 2017 году, а с 2021 года начала масштабную модернизацию, в рамках которой было закуплено оборудование у ведущих производителей из США, Германии, Испании, Индии, Китая. Кроме того, на заводе установлено российское оборудование, в том числе и произведенное в Саратовской области. На территории предприятия расположены современные битумохранилища общей вместимостью 1100 тонн, а организация складских помещений и открытых зон хранения позволяет одновременно хранить до 1 млн м² готовой продукции.

Благодаря автоматизированным процессам на заводе удается добиться скорости производства, при которой новая паллета с продукцией формируется каждые 5 минут. Технологической особенностью производства является возможность организации безостановочного перехода при смене цветов и форм нарезки. Кроме того, линия способна выпускать продукцию с разными типами липких слоев — нижним, верхним, комбинированным.

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