РЭЦ оказал финансовую поддержку экспортерам промышленной и бытовой химии на 800 млн долларов

Российским экспортным центром (РЭЦ) была оказана финансовая поддержка экспорта российской промышленной и бытовой химии на сумму 800 млн долларов, на данный момент у РЭЦ в работе 14 проектов, объем поддержки которых оценивается в 700 млн долларов. Об этом сообщил управляющий директор по клиентской работе РЭЦ Никита Гусаков в рамках Международного научно-экспертного форума «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес», который прошел в Москве 27-28 марта 2018 года.

Объем поддержанного РЭЦ экспорта химической промышленности составил более 4,8 млрд долларов, основную долю составили удобрения. «2017 год был удачным для экспортных поставок. Российский экспорт увеличился по итогам 2017 года на 25% - до 357,1 млрд долларов. Несырьевой неэнергетический экспорт, включающий и химическую отрасль, за аналогичный период вырос на 22,5% - до 133,7 млрд долларов. На протяжении последних 14 месяцев фиксируется непрерывный рост экспорта. Президентом Российской Федерации перед нами поставлена амбициозная задача: довести объем показателя ННЭ до 250 млрд долл. США к 2024 году, то есть увеличить объем почти в два раза., и мы понимаем, что химическая отрасль имеет большой потенциал и является одним из основных драйверов», — прокомментировал Никита Гусаков.

География экспорта товаров промышленной и бытовой химии расширяется прежде всего в страны СНГ, а также Монголию и государства Ближнего Востока. Наиболее востребованным инструментом поддержки, которым пользуются клиенты РЭЦ из отрасли бытовой и промышленной химии, является страхование экспортных контрактов. Продажи традиционно идут с отсрочкой платежа, поэтому компании заинтересованы в страховании рисков неплатежа.

Спросом также пользуется кредитование экспортеров на исполнение экспортных контрактов и покупателей. Благодаря совместной программе с Минпромторгом России РЭЦ предоставляет льготные ставки по финансированию, существует спрос как со стороны розничных сетей, особенно в странах СНГ, так и со стороны других покупателей российской продукции.

Среди прочих программ поддержки РЭЦ — финансирование экспортно-ориентированных производств, компенсация затрат на сертификацию (до 90%) и омологацию, субсидирование транспортировки. В числе нефинансовых мер поддержки — программа продвижения на внешние рынки, реализуемая совместно с Минпромторгом России. Финансирование участия в выставочной деятельности за рубежом ведется согласно постановлению Правительства России № 488. На сайте РЭЦ размещен список мероприятий, которые проходят при поддержке государства и могут быть интересны компаниям химической отрасли.

В Международном научно-экспертном форуме «Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес» приняли участие производители сырья и товаров химической промышленности, поставщики и торговые компании, а также представители органов власти, участвующие в развитии отрасли. Центральным событием форума стала панельная сессия, посвященная приоритетным направлениям развития производства и импортозамещения товаров бытовой химии.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.