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Фотофакты

«Комета 120М» начала швартовные испытания

  •  © Фото из открытых источников

Начались швартовные испытания головного судна на подводных крыльях «Комета 120М».

СПК с заводским номером 02701 было построено на ССЗ «Вымпел» в Рыбинске и спущено на воду 20 октября прошлого года, а 15 ноября прибыло в Севастополь для достройки на судоремонтном заводе «Персей». В марте этого года «Комета 120М» была повторно спущена на воду.


ССЗ Вымпел, СПК, 23160, Севастополь, Крым
  • Denis Grabov
    30.03.1815:44:19

    Классно, что это возрождают. Был 1998 в Питере, так скорость Метеора поразила.

    Скажите, кто в курсе, а почему не делают рессоры для подводных крыльев? Имели ли бы смысл бипланные крылья?

    Отредактировано: Denis Grabov~15:44 30.03.18
    #1021498
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1815:51:35

      Имели ли бы смысл бипланные крылья?
      Так «Комета 120М» и так биплан!    

      #1021503
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    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1816:00:49

      Что-то долго они с ней возятся.
      А куда спешить — строят сами для себя.    
      Китайцы бы за это время
      Но увы и ах — на сколько я знаю СПК они не строят.

      #1021508
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        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          30.03.1816:14:41

          Видимо нет надобности

          Зачем тогда наши покупают?

          •  © cdn.fishki.net

          #1021514
          • Гвардеец Гвардеец
            30.03.1816:17:35

            Мистеру чайнофилу это не в домёк   

            #1021516
          • A_SEVER A_SEVER
            30.03.1816:17:54

            Зачем тогда наши покупают?
            Видимо есть надобность.    

            #1021517
          • Sergej K Sergej K
            30.03.1822:34:55

            Я бы сказал та — надобность есть, но не такая большая, чтобы свое пилить.

            #1021671
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              31.03.1808:01:03

              На сколько я знаю, где-то в ЮВА (не факт, что именно в Китае, но где-то там) таки пилят свои. Точнее амерские джетфойлы. Чего совсем свои-то не разработают, раз такие рукастые?

              •  © i.ytimg.com

              #1021779
              • Гвардеец Гвардеец
                31.03.1809:10:33

                Уууу какой то он не культяпистый   

                #1021806
                • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                  31.03.1814:13:18

                  кирпич плавающий

                  По реке плывет кирпич из села Кукуева

                  Ну и пусть себе плывет, железяка… ржавая

                                    

                  но у него есть интересная примочка. у него крылья убираются. внимательно присмотритесь к стойке переднего крыла и форштевню. там это хорошо заметно

                  Отредактировано: d-tatarinov.livejournal.com~14:15 31.03.18
                  #1021869
              • A_SEVER A_SEVER
                31.03.1814:45:19

                На сколько я знаю, где-то в ЮВА
                Если не ошибаюсь, это СПК компании «Boeing Marine Systems», строились в Сиэтле в 70-х и 80-х, а также в Японии и Китае: shipbuildinghistory.com/shipyards/small/boeing

                #1021876
                • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                  31.03.1814:52:20

                  это СПК компании «Boeing Marine Systems"

                  Ну да. Это Boeing Jetfoil, что собственно я и сказал    

                  и Китае

                  Что и требовалось доказать    

                  #1021879
                  • A_SEVER A_SEVER
                    31.03.1814:56:27

                    У тебя на фото СПК Японской постройки (на корме надпись Kawasaki).

                    #1021883
                    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
                      31.03.1815:01:17

                      Возможно. Не присматривался. Иероглифы в наличии     Сути это не меняет от слова «совсем»    

                      #1021884
                      • A_SEVER A_SEVER
                        31.03.1815:30:52

                        Сути это не меняет
                        Ты написал строят «где-то в ЮВА», я уточнил где именно.    

                        #1021890
        • Нет аватара kblinov
          30.03.1817:25:53

          многие пытались повторить проект Алексеева, но не смогли

          #1021552
  • Гвардеец Гвардеец
    30.03.1816:01:16

    Красавица

    •  © vympel-rybinsk.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Гвардеец~16:09 30.03.18
    #1021509
    • A_SEVER A_SEVER
      30.03.1816:19:03

      Красавица
      Речной порт Рыбинска.

      #1021518
      • Нет аватара casta1913
        31.03.1802:44:08

        A_SEVER — Хороша птичка,но к сожалению только для глубоких водоёмов, типа глубокое море?

        #1021750
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          31.03.1808:04:50

          Да, Комета-120 морская. Валдай-45 и Рассвет-120 речные. Головной Валдай в прошлом году спущен на воду и достраивается. Должен начать работу в Питере на ЧМ-2018, а потом уехать в ХМАО. Заложен второй. Рассвет пока еще не закладывали, но есть в ближайших планах.

          #1021780
          • Гвардеец Гвардеец
            31.03.1809:24:30

            — я ещё помню мальчишкой на этих ракурсах любовался этой летящей красотой, стремительно рассекающей гладь Москвы реки

            ©Видео с youtube.com

            #1021812
            • A_SEVER A_SEVER
              31.03.1818:57:47

              Для сравнения американец:

              ©Видео с youtube.com

              #1021936
          • Нет аватара casta1913
            31.03.1819:31:41

            d-tatarinov — Понятно.

            #1021946
  • Андрей Карпушенков
    30.03.1818:21:24

    Очень практичный человек, но действительно красивая техника всегда восхищает!!! Не такой уж частый для советского пром дизайна шедевр. Такие вещи должны быть лицом фразы сделано в России и смотреть со всех плакатов в удачном ракурсе.

    #1021600
  • Нет аватара zspe
    31.03.1816:34:51

    В Сочи будет ходить?

    #1021914
    • A_SEVER A_SEVER
      31.03.1818:42:21

      В Сочи будет ходить?
      Пока планируют маршрут между Ялтой и Севастополем.

      #1021933
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