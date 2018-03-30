«Комета 120М» начала швартовные испытания

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Начались швартовные испытания головного судна на подводных крыльях «Комета 120М».

СПК с заводским номером 02701 было построено на ССЗ «Вымпел» в Рыбинске и спущено на воду 20 октября прошлого года, а 15 ноября прибыло в Севастополь для достройки на судоремонтном заводе «Персей». В марте этого года «Комета 120М» была повторно спущена на воду.