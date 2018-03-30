«Комета 120М» начала швартовные испытания
Начались швартовные испытания головного судна на подводных крыльях «Комета 120М».
СПК с заводским номером 02701 было построено на ССЗ «Вымпел» в Рыбинске и спущено на воду 20 октября прошлого года, а 15 ноября прибыло в Севастополь для достройки на судоремонтном заводе «Персей». В марте этого года «Комета 120М» была повторно спущена на воду.
30.03.1815:44:19
30.03.1815:51:35 Так «Комета 120М» и так биплан!
30.03.1817:48:46
30.03.1815:54:48
30.03.1816:00:49 А куда спешить — строят сами для себя.
30.03.1816:06:32
30.03.1816:14:41
30.03.1816:17:35
30.03.1816:17:54 Видимо есть надобность.
30.03.1822:34:55
31.03.1808:01:03
31.03.1809:10:33
31.03.1814:13:18
31.03.1814:45:19 Если не ошибаюсь, это СПК компании «Boeing Marine Systems», строились в Сиэтле в 70-х и 80-х, а также в Японии и Китае:
31.03.1814:52:20
31.03.1814:56:27
31.03.1815:01:17
31.03.1815:30:52 Ты написал строят «где-то в ЮВА», я уточнил где именно.
30.03.1817:25:53
30.03.1816:01:16
30.03.1816:19:03 Речной порт Рыбинска.
31.03.1802:44:08
31.03.1808:04:50
31.03.1809:24:30
31.03.1818:57:47
31.03.1819:31:41
30.03.1818:21:24
31.03.1816:34:51
31.03.1818:42:21 Пока планируют маршрут между Ялтой и Севастополем.