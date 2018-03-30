В ГК «Агро-Белогорье» завершилось комплектование поголовьем пяти новых свиноводческих комплексов

Поэтапный запуск производственных площадок продолжается в рамках инвестиционного проекта холдинга по наращиванию производственных мощностей. Каждый СК принял по пять партий ремонтных свинок с интервалом в один месяц между поставками. В марте заключительная партия была доставлена на площадку «Грайворонского СК» близ села Богун-Городок Белгородской области.

На сегодняшний день все пять новых комплексов холдинга полностью укомплектованы поголовьем. Общее количество завезенных животных составило 26,9 тыс. голов. Поставку производили две действующие племфермы — «Ракитянский свинокомплекс» и «Белгородский свинокомплекс», — а также СГЦ.

Три предприятия уже начали отгрузки товарных животных на убой. Еще два комплекса — «Белгородская свинина» и «Грайворонский СК» (площадка Новостроевка) начнут реализацию свинины в конце апреля. А с площадки Богун-Городок первая отгрузка на убой запланирована на октябрь. В этом году новые СК должны увеличить объем реализации действующих комплексов на 40,6 тыс. тонн, доведя объем реализации до более чем 200 тыс. тонн.

После выхода на годовую проектную мощность в 2019 г. объем реализации новыми СК вырастет до 54 тыс. тонн свинины. По данным на конец марта с момента запуска свинокомплексы отгрузили более 14 тыс. тонн свинины. Первым в сентябре минувшего года поставки свиней на убой начал «Борисовский СК». «Белгородский СК-1» приступил к реализации в ноябре. А в январе первую партию товарной свинины отгрузил «Борисовский свинокомплекс-1».

«Запуск новых комплексов проходит в штатном режиме, — отмечает заместитель генерального директора — директор по свиноводству ООО „ГК Агро-Белогорье“ Владимир Матлахов. — Давать промежуточную оценку результатам работы новых СК пока рано, поскольку ещё не все они вышли на проектную мощность. Но на начальном этапе каждый работает на высоком уровне и первые производственные показатели радуют».

Продолжается решение одной из наиболее острых проблем, с которыми сталкивается современное свиноводство, — подбор квалифицированных кадров. «Подобрать специалистов и рабочий персонал, который необходим для современного высокотехнологичного производства действительно непросто. Помогают действующие свинокомплексы холдинга, которые делятся своими специалистами с новыми предприятиями. Часто эти переводы сопровождаются карьерным повышением. Опытные сотрудники помогают освоиться новеньким, делятся знаниями и обеспечивают определенную кадровую преемственность в процессе формирования новых коллективов», — добавляет Владимир Матлахов.