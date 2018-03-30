Второй этап производственного корпуса КБ «Радуга» введен в эксплуатацию в Московской области

АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А.Я.Березняка получило разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа производственного корпуса № 126 в г. Дубна. Государственное учреждение успешно завершило строительство второго этапа, все необходимые процедуры были пройдены для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Общая площадь объекта составила 4 671,2 кв.м.

Предприятие действует более 50 лет, на заводе работают около 1400 человек. «ГосМКБ «Радуга» является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного ракетного оружия. Основной задачей предприятия является разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух-земля», «корабль-корабль» и «земля-земля».

Основу последних разработок составляют управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» для самолетов дальней и фронтовой авиации, а также для боевых кораблей. Ряд разработанных предприятием систем поставляется на мировой рынок, и подтвердил свою высокую эффективность. Коллектив конструкторского бюро продолжает также научные исследования в области гиперзвуковых летательных аппаратов, которые по праву считаются будущим отечественного и мирового высокоточного ракетного оружия.