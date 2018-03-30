Авиакомпания «Азимут» получила 6-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

30 марта Сухой Суперджет с бортовым номером RA-89094 совершил перелет в аэропорт Краснодар. Это уже шестой Сухой Суперджет в парке авиакомпании «Азимут» и второй по второму договору лизинга. Этот самолет с заводским номером 95153 построен ГСС по заказу лизинговой компании ГТЛК. Первый полет совершил 14 декабря 2017 года и ранее нигде не эксплуатировался. Всего компания «Азимут» заключила с ГТЛК два договора на лизинг в общей сложности 8 самолетов Сухой Суперджет со сроками поставки до конца апреля 2018 года. Кроме этого, компания имеет опцион на поставку еще 8 самолетов.