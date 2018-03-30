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Авиация

Авиакомпания «Азимут» получила 6-й пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

  •  © superjet.wdfiles.com

30 марта Сухой Суперджет с бортовым номером RA-89094 совершил перелет в аэропорт Краснодар. Это уже шестой Сухой Суперджет в парке авиакомпании «Азимут» и второй по второму договору лизинга. Этот самолет с заводским номером 95153 построен ГСС по заказу лизинговой компании ГТЛК. Первый полет совершил 14 декабря 2017 года и ранее нигде не эксплуатировался. Всего компания «Азимут» заключила с ГТЛК два договора на лизинг в общей сложности 8 самолетов Сухой Суперджет со сроками поставки до конца апреля 2018 года. Кроме этого, компания имеет опцион на поставку еще 8 самолетов.

  •  © www.flightradar24.com
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89094#10e09088

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Азимут
  • aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    31.03.1811:31:42

    Зачем запятую после даты поставили?

    #1021828
    • shigorin shigorin
      31.03.1812:03:10

      Там и перед «со сроками поставки» лишняя была -- прибрал обе.

      Есть такая напасть где-то с прошлого года -- нашествие псевдограмотных запятых, такое даже порой ощущение, что тщательно и удачно спланированная…

      PS: а за новость спасибо!

      Отредактировано: shigorin~12:03 31.03.18
      #1021838
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