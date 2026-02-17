Государственная транспортная лизинговая компания передала заказчику первую партию тяжелых беспилотных воздушных судов TFM-15-8E. Это первые поставки в рамках программы некоммерческого лизинга, которая реализуется при поддержке Минпромторга России в составе нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Именно в сегменте тяжелых беспилотников механизм льготного лизинга работает наиболее эффективно. Такие комплексы требуют серьезных вложений: дорого стоит сама платформа, бортовое оборудование, инфраструктура для обслуживания и подготовка к эксплуатации. Для операторов это серьезный финансовый барьер. Лизинг позволяет заменить крупные единовременные затраты на предсказуемые регулярные платежи, быстрее выводить технику в работу и наращивать парк без резкой нагрузки на бюджет.

Но значение программы шире, чем просто помощь конкретным операторам. Лизинг здесь работает как практический инструмент поддержки целой отрасли. Он помогает раскатывать новые направления — такие как беспилотные системы, выводить на рынок отечественную технику, ускорять внедрение российских технологий. А главное — формирует устойчивый спрос и гарантирует загрузку промышленности.

Первые переданные беспилотники TFM-15-8E относятся к категории аппаратов самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Такая схема сочетает удобство вертикального взлета (не нужна взлетная полоса) с эффективностью полета «как у самолета», отметили в ГТЛК.