В Петербурге открыт центр кибербезопасности и квантовых коммуникаций

Центр создан на площадке АО «Технопарк Санкт-Петербург» в рамках одного из направлений Национальной технологической инициативы. Центр также позволит тестировать IT-компаниям свои программные разработки, которые будут применяться не только в экономике Санкт-Петербурга и России, но и экспортироваться в другие страны мира.

Кроме того, центр займется подготовкой специалистов для быстро развивающейся отрасли информационных технологий. На его базе будет развернута единая система управления всеми процессами мегаполиса «Умный город».

Пост сделан с содействием блогеров g1v2 и Human RS!