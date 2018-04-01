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Информационные технологии

В Петербурге открыт центр кибербезопасности и квантовых коммуникаций

  •  © gov.spb.ru

Центр создан на площадке АО «Технопарк Санкт-Петербург» в рамках одного из направлений Национальной технологической инициативы. Центр также позволит тестировать IT-компаниям свои программные разработки, которые будут применяться не только в экономике Санкт-Петербурга и России, но и экспортироваться в другие страны мира.

Кроме того, центр займется подготовкой специалистов для быстро развивающейся отрасли информационных технологий. На его базе будет развернута единая система управления всеми процессами мегаполиса «Умный город».

Пост сделан с содействием блогеров g1v2 и Human RS!

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/peterburge-tcentr-kiberbezopasnosti/65558147/

информационные технологии, Санкт-Петербург
  • Нет аватара termometrix
    01.04.1815:57:04

    •  © gov.spb.ru

    •  © gov.spb.ru

    •  © gov.spb.ru

    #1022133
    • Андрей Дон Андрей Дон
      01.04.1820:30:27

      Да, что-то про квантовые коммуникации верится с трудом …

      #1022218
  • Нет аватара kuffa
    01.04.1818:41:59

    Стесняюсь спросить — как связана кибербиозапосность и квановые коммуникации между собой? Ну и на фото люди. Похоже мышку не часто держут в руках    

    #1022182
    • bigpotap bigpotap
      01.04.1820:48:37

      Квантовые алгоритмы шифрования самые передовые на сегодня. Ну, а шифрование с кибербезопасностью как связаны между собой — думаю и так понятно…    

      Отредактировано: bigpotap~20:50 01.04.18
      #1022222
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