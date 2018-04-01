Компания Ростсельмаш представила модернизированные тракторы с классической рамой VERSATILE R2 и R3 семейства MFWD мощностью 305 и 340 л. с. Мощные высокопроизводительные машины уже в базовой комплектации готовы работать с любыми типами агрегатов, а операторов ждут высокий уровень комфорта и уместная поддержка систем в составе бортовой электроники.

Полноприводные тракторы VERSATILE R2, R3 MFWD готовы к любой работе и на полях уже доказали свое превосходство по производительности среди машин-одноклассников в одинаковых условиях работы. Мощные, экономичные, маневренные, отлично снаряженные и комфортные.

Двигатели Cummins известны своей надежностью, тяговитостью и скромным аппетитом. На R2 320 устанавливают мотор объемом 8,3 л максимальной мощностью 322 л. с., на R3 340 — двигатель объемом 8,9 л максимальной мощностью 370 л. с. В этой серии тракторы оснащаются малошумными агрегатами с системой Common Rail. Кстати, эти двигатели тоже соответствуют экологическим стандартам Stage IIIA (Tier 3). Обе машины предлагаются с автоматической программируемой трансмиссией Full Powershift (16 вперед/9 назад), которая действительно облегчает работу оператору. Подключаемый передний мост MFWD с блокировкой дифференциала — то, что важно для тяжелых условий. Опционально предлагается передний мост с подвеской.

Конечно, мощность не единственный показатель возможностей машины. Если мы хотим применять современные широкозахватные и/или многофункциональные орудия и агрегаты, нам нужна высокопроизводительная гидросистема. На тракторах VERSATILE 320/340 установлена гидравлическая система с закрытым центром, управляемая реакцией нагрузки (Closed Center Load Sensing System), производительностью 208 л./мин / 197 бар, 4 пары гидрораспределителей. И все это в базовой комплектации. А опционально можно заказать систему HydraFlow®Plus, которая выдает поток до 284 л/мин. и 6 пар гидрораспределителей.

Разумеется, нужно знать, что трактор может реально тянуть. Начнем с того, что в стандартной комплектации VERSATILE 320/340 поставляются и с тяговым брусом, и с «трехточкой» (Cat III/IIIN грузоподъемностью 6804 кг и Cat IVN/III грузоподъемностью 7829 кг для моделей мощностью 305 и 340 л. с. соответственно), и с ВОМ 1 000 об./мин. Причем на машину R2 320 опционально можно поставить ВОМ с переменной частотой вращения — 1000/540 об./мин. Так что тащить трактор может все что угодно, например:

— 8-корпусный оборотный плуг или 4-метровый чизельный плуг;

— 6-8-метровую дисковую борону, 9-метровый культиватор или 18-метровую пружинную борону;

— пневматическую пропашную сеялку 24×70 см, 9-12-метровую зерновую, механическую 6-рядковую пропашную или 11-метровую зерновую — разумеется, в составе посевного комплекса.

Что касается колес, тракторы с классической компоновкой в базовой комплектации поставляют с задними спаренными шинами шириной 710 мм и передними одинарными шириной 600 мм. Но доукомплектовать или переукомплектовать легко: производитель предлагает также узкую (380, 480, 520 см) спарку на передние и задние колеса, что удобно для работы по пропашным.

Работать по-настоящему комфортно. Кабина герметизированная, с эффективной шумоизоляцией. Система воздуховодов продумана так, что обеспечивает равномерное смешение воздуха по всему объему, никаких холодных ног в прохладу и горячей головы в жару. Кресло на полуавтоматической пневмоподвеске, 11 регулировок точно позволят найти удобное положение.

Панель управления встроена в подлокотник, так что тянуться никуда не нужно. Управление осуществляется с джойстика, клавиш и цветного дисплея. Интерфейс бортовой системы понятен, все клавиши имеют четкую маркировку, символы просты и узнаваемы. Клавиши управления гидроклапанами окрашены в те же цвета — запутаться невозможно. Большая часть команд предполагает использование алгоритмов, а значит, работается легко, без напряжения.

Часто тракторы VERSATILE вынуждены трудиться круглосуточно — они это умеют и готовы к подобным нагрузкам. Машины серии R2 R3 позволяют выходить в поле и ночью — 9 рабочих фар обеспечат вполне комфортную работу.

Традиционно для марки — очень простое управление и обслуживание. Машины не требуют специального переобучения, но отзывчивы на хороший уход. Даже у мотора интервал замены масла увеличен до 500 ч, простой доступ к фильтрам, кондиционеру, аккумулятору, трансмиссии и другим важным узлам.