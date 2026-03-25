Ростсельмаш приступает к реализации стратегического проекта по освоению полного цикла производства конических зубчатых шестерен. Этот шаг следует за успешной локализацией выпуска цилиндрических шестерён и станет ключевым элементом в создании замкнутого производственного цикла трансмиссий.

Данные детали, оси которых расположены под углом, являются критически важными элементами ведущих мостов тракторной техники, непосредственно отвечая за передачу крутящего момента от двигателя к колёсам.

Развитие проекта осуществляется в рамках стратегии последовательного перехода на собственную компонентную базу. После начала сборки механических коробок передач в 2020 году и запуска завода трансмиссий в 2024 году компания создала необходимую инфраструктурную и кадровую базу для перехода к более технологичным задачам. Актуальная геополитическая ситуация и связанные с ней риски обусловили необходимость ускорения программы локализации.

Для реализации проекта закуплено десять единиц высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования, включая современные станки для нарезания и шлифования зубьев. Особое внимание уделено вопросам контроля качества: в производственную цепочку интегрировано контрольно-прикатное оборудование, имитирующее работу шестерён в сборе, а также координатно-измерительная машина. Параллельно на термическом участке монтируется комплекс для химико-термической обработки крупногабаритных заготовок.

Важным аспектом является переход на российские материалы. Конструкторы научно-технического центра Ростсельмаш совместно с отечественными металлургическими компаниями ведут работу по подбору марок стали с требуемыми характеристиками.

Проект реализуется в три этапа. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на основном оборудовании. Следующими шагами станут комплектация производства специализированным инструментом и создание ремонтно-инструментального подразделения для изготовления собственной оснастки.Выход на полную проектную мощность нового производства планируется на 2027 год. Расчётные мощности позволят выпускать до 70 тысяч конических шестерён в год, что обеспечит комплектацию трансмиссиями 4,5 тысяч тракторов.