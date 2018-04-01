Строительство ледоколов в Петербурге с квадракоптера
Строительство ледоколов в Петербурге с квадракоптера. Много интересных кадров с ледокола «Виктор Черномырдин»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x4RmHpDP38o
Строительство ледоколов в Петербурге с квадракоптера. Много интересных кадров с ледокола «Виктор Черномырдин»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x4RmHpDP38o
01.04.1823:12:54
01.04.1823:22:56
02.04.1803:55:20
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