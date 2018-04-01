Добавить статью
Видеоблог

Строительство ледоколов в Петербурге с квадракоптера

Строительство ледоколов в Петербурге с квадракоптера. Много интересных кадров с ледокола «Виктор Черномырдин»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/x4RmHpDP38o

https://www.youtube.com/watch?v=x4RmHpDP38o

Ледокол, Санкт-Петербург
  • Дмитрий Моряков Дмитрий Моряков
    01.04.1823:12:54

    Отлично! Иногда там проезжаю и глаз радуется видя эту красоту. Строить, строить и строить!

    #1022269
    • Katamaran Katamaran
      01.04.1823:22:56

      Сын вырастит, тоже буду его на строительство Черномырдина водить

      #1022273
  • Е.Юрий Е.Юрий
    02.04.1801:19:12

       Красавцы. Размах впечатляет!

    #1022300
  • Джон Джонович Джон Джонович
    02.04.1810:06:18

    Будущее «сдвигается вправо» по срокам(в отличие от зарплат эффективных менеджеров путинского разлива)Неизвестно уже когда их построят.

    #1022387
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,