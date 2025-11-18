В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе заложили шестой серийный (и седьмой по счету) атомный ледокол проекта 22220 «Сталинград».

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время успешно эксплуатируются четыре ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Также на заводе ведется строительство еще двух ледоколов проекта: «Ленинград» и «Чукотка».

Проект атомохода разработан в ЦКБ «Айсберг». В отличие от ледоколов прошлого поколения, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 имеют возможность обеспечивать проводку судов как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках.

Технические характеристики атомного ледокола 22220: Длина габаритная, м 172,7 Ширина наибольшая, м 34 Осадка (по КВЛ / минимальная рабочая), м 10,5 / 9,03 Водоизмещение (при осадке по КВЛ / при минимальной осадке), т 32747 / 26771 Скорость, уз 22 Ледопроходимость, м 2,8-2,9 Дальность плавания Неограниченная Мощность на винтах, МВт 60 Экипаж, чел 54 Класс РС КМ✪Icebreaker 9 AUT2-ICS EPP

Заказчиком судна выступает госкорпорация «Росатома» в лице «Атомфлота».