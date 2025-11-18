На Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220
В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе заложили шестой серийный (и седьмой по счету) атомный ледокол проекта 22220 «Сталинград».
Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время успешно эксплуатируются четыре ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Также на заводе ведется строительство еще двух ледоколов проекта: «Ленинград» и «Чукотка».
Проект атомохода разработан в ЦКБ «Айсберг». В отличие от ледоколов прошлого поколения, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 имеют возможность обеспечивать проводку судов как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках.
|Технические характеристики атомного ледокола 22220:
|Длина габаритная, м
|172,7
|Ширина наибольшая, м
|34
|Осадка (по КВЛ / минимальная рабочая), м
|10,5 / 9,03
|Водоизмещение (при осадке по КВЛ / при минимальной осадке), т
|32747 / 26771
|Скорость, уз
|22
|Ледопроходимость, м
|2,8-2,9
|Дальность плавания
|Неограниченная
|Мощность на винтах, МВт
|60
|Экипаж, чел
|54
|Класс РС
|КМ✪Icebreaker 9 AUT2-ICS EPP
Заказчиком судна выступает госкорпорация «Росатома» в лице «Атомфлота».
