2 дня назад
Katamaran Судостроение и судоходство

На Балтийском заводе заложен атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе заложили шестой серийный (и седьмой по счету) атомный ледокол проекта 22220 «Сталинград».

© paluba.media

Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. В настоящее время успешно эксплуатируются четыре ледокола, построенные на Балтийском заводе: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Также на заводе ведется строительство еще двух ледоколов проекта: «Ленинград» и «Чукотка».

© paluba.media

Проект атомохода разработан в ЦКБ «Айсберг». В отличие от ледоколов прошлого поколения, универсальные атомные ледоколы проекта 22220 имеют возможность обеспечивать проводку судов как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках.

Технические характеристики атомного ледокола 22220:
Длина габаритная, м 172,7
Ширина наибольшая, м 34
Осадка (по КВЛ / минимальная рабочая), м 10,5 / 9,03
Водоизмещение (при осадке по КВЛ / при минимальной осадке), т 32747 / 26771
Скорость, уз 22
Ледопроходимость, м 2,8-2,9
Дальность плавания Неограниченная
Мощность на винтах, МВт 60
Экипаж, чел 54
Класс РС КМ✪Icebreaker 9 AUT2-ICS EPP

Заказчиком судна выступает госкорпорация «Росатома» в лице «Атомфлота».

Источник: paluba.media

Комментарии 3

  • Нет аватара DimaY18.11.25 16:25:11

    Правильное название!

    #1308702
  • юрий ковалевский юрий ковалевский20.11.25 14:51:10

    Очень символично. 19.11.1942 г. начало Сталинградской наступательной операции Уран. Этот день также День ракетных войск и артиллерии, так в тот день была достигнута небывалая плотность артиллерии на км фронта. У меня отец это наблюдал как участник. Небо ревело и горело.

    #1308829