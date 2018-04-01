«Роскосмос» испытал парашют для посадки на Марс

В Швеции опробовали парашютную систему для предстоящей российско-европейской миссии ExoMars-2020. В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили успешное испытание 35-метрового парашюта, который доставит на Марс российскую научную станцию и европейского робота. Исследования проходили в городе Кируна на границе с Норвегией.

Оборудование сбросили с вертолета на высоте 1,2 километра. После этого 500-киллограмовое оборудование зафиксировало все этапы раскрытия купола и приземления. Сам спуск занял около 2,5 минут. «Роскосмос» и Европейское космическое агентство планируют запустить экспедицию на Марс в 2020 году. Десантирование научной платформы произойдет еще через год после старта миссии. Перед ней стоит задача изучить поверхность, климат и следы существования жизни на Красной планете.

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство планируют запустить экспедицию на Марс в 2020 году. Десантирование научной платформы произойдет еще через год после старта миссии. Перед ней стоит задача изучить поверхность, климат и следы существования жизни на Красной планете.

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