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Космонавтика

«Роскосмос» испытал парашют для посадки на Марс

  •  © kosmos-x.net.ru

В Швеции опробовали парашютную систему для предстоящей российско-европейской миссии ExoMars-2020. В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили успешное испытание 35-метрового парашюта, который доставит на Марс российскую научную станцию и европейского робота. Исследования проходили в городе Кируна на границе с Норвегией.

Оборудование сбросили с вертолета на высоте 1,2 километра. После этого 500-киллограмовое оборудование зафиксировало все этапы раскрытия купола и приземления. Сам спуск занял около 2,5 минут. «Роскосмос» и Европейское космическое агентство планируют запустить экспедицию на Марс в 2020 году. Десантирование научной платформы произойдет еще через год после старта миссии. Перед ней стоит задача изучить поверхность, климат и следы существования жизни на Красной планете.

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство планируют запустить экспедицию на Марс в 2020 году. Десантирование научной платформы произойдет еще через год после старта миссии. Перед ней стоит задача изучить поверхность, климат и следы существования жизни на Красной планете.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Ju20CPMEiqs

https://www.5-tv.ru/news/193646/

Роскосмос, ExoMars-2020
  • Андрей Степанов Андрей Степанов
    02.04.1808:59:50

    Парашют разве наш? Насколько я помню за его изготовление отвечает ЕКА, так что новость с большой натяжкой можно считать относящейся к российскому производству.

    #1022361
    • Нет аватара vlTepes
      02.04.1810:28:17

      Парашют разве наш? Насколько я помню за его изготовление отвечает ЕКА, так что новость с большой натяжкой можно считать относящейся к российскому производству.

      Насколько я помню, парашют в этот раз наш, как собственно и весь посадочный модуль.

      Европейцы убив прошлую станцию в этот раз решили не рисковать.

      UPDATE:

      Программа «ЭкзоМарс», которую «Роскосмос» реализует вместе с ЕКА, состоит из двух этапов. Первый прошел в 2016 году, когда на орбиту Марса с помощью ракеты «Протон-М» были запущены аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». Главной задачей последнего была отработка технологии входа в атмосферу Марса и десантирования на поверхность планеты.

      19 октября «Скиапарелли» вошел в атмосферу Марса и на высоте 11 км затормозил с помощью парашюта. Однако завершить посадку не удалось — 21 октября ЕКА подтвердило гибель десантного модуля. Техническое расследование показало, что при приземлении произошел сбой системы измерения высоты, из-за чего аппарат слишком рано отстегнул парашюты и разбился о поверхность. Несмотря на это, в ЕКА заявили, что основная задача аппарата — тестирование технологии приземления — была выполнена.

      Второй этап программы «ЭкзоМарс» намечен на 2020 год, когда к Марсу должны стартовать новый десантный модуль и российско-европейский марсоход. Запущенный во время миссии 2016 года аппарат TGO должен выполнять функцию ретранслятора для автоматической станции и марсохода.

      Разработкой десантного модуля, как стало известно в середине марта, займутся совместно «Ростех» и «Роскосмос». Общая стоимость разработок по космической программе к 2020 году составит 1 млрд руб.

      Подробнее на РБК:

       https://www.rbc.ru/techno.../5abcd7cb9a7947f0b48f4f90 

      До 2020 года предприятия «Ростеха» и «Роскосмоса» создадут десантный модуль для доставки марсохода на поверхность Красной планеты, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». В рамках этого проекта также будут изготовлены панели терморегулирования и каркасы солнечных батарей, которые обеспечат работу российской научной аппаратуры на Марсе с целью изучения его поверхности и атмосферы.

      Создание десантного модуля — это один из нескольких проектов, реализуемых предприятиями «Технология» им. А.Г. Ромашина («Ростех») и НПО им. С.А.Лавочкина («Роскосмос») ​до 2020 года. «Технология» поставит материалы, а изготовят десантный модуль на НПО им. Лавочкина, уточнили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Кроме того, предприятия совместно изготовят конструкции для автоматической межпланетной станции «Луна-Глоб», космического аппарата «Метеор-М» и спутников группировки «Канопус». Общая стоимость разработок превысит миллиард рублей, уточнили в пресс-службе «Ростеха».

      Подробнее на РБК:

       https://www.rbc.ru/politi.../5aaa51439a7947a0c88db187 

      Отредактировано: vlTepes~10:51 02.04.18
      #1022397
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