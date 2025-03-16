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Великоросс 16 марта 2025, 16:38 2042 Космонавтика

Ракета-носитель «Ангара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники

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Ракета легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая в воскресенье с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны России.

Ракета стартовала в 13:50 мск. Как сообщили в ведомстве, пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.

«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. «С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», — уточнили в МО РФ.

Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку ракеты «Ангара-1.2».

В ходе посещения космодрома, организованного Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе. Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексам ракеты-носителя «Ангара».

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Источник: tass.ru

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Роскосмос
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    • Великоросс Великоросс
      16.03.2520:06:52

      Я тебе здесь на этот выхлоп отвечал.

      https://sdelano.../?id=798#272384

      Ты решил весь сайт этой методичкой захламить?

      …американцы достаточно успешно экспериментируют с многоразовым сверхтяжелым носителем…

      Сортир в вундервафле с технологиями 60-х годов, который пытались выдать за некий прорыв, в Crew Dragon уже починили? Замечательно.    

      «Достаточно успешно» — это один или пару раз возвращение на стартовую площадку первой ступени? Остальное либо неудача, либо спуск на воду ( пиндосы при создании Crew Dragon заявляли о том, что мол корабль будет приземляться с помощью своих двигателей на твердую поверхность, но, как г-рится «ожидание и реальность». Наблюдаем технологи 60-х годов с парашютной системой да на воду )?    

      А как там с грузоподъемностью? До Сатурна-5 начала 70-хх экспериментальные образцы уже дотягивают?    

      Отредактировано: Великоросс~20:50 16.03.25
      #1298379
    • Нет аватара Scooter
      16.03.2520:30:27

      mikr,

      Классика:

      «Радио Свобода» функционировало как дополнение к «Голосу Америки», основанному еще в 1947 году, основной целью которого было дискредитировать деятельность СССР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) инвестировало в «Радио Свобода» более 400 миллионов долларов для организации его работы на территории союзников СССР.

      Эта медиаплатформа играла значительную роль в психологической войне, целью которой было вызвать у граждан СССР ненависть к собственному режиму и идеологии, а также поддерживать дух недовольства.

      !!!Поддерживать дух недовольства…

      #1298381
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      16.03.2522:59:01

      С начала года Россия произвела всего 4 космических запуска.

      В прошлом году в это время было только 3.

      #1298393
      • Нет аватара mikr
        16.03.2523:17:52

        Еще десять тысяч ведер,и золотой ключик у нас в кармане!

        #1298397
      • Нет аватара Scooter
        17.03.2500:51:59

        Kотенко Cергей,

        Я рад, что Рогозину всё же удалось в свое время переломить негативный тренд. Как бы его ни ругали, ему спасибо.

        Теперь нужно двигаться вперед. Ттт

        #1298403
    • Аlex М Аlex М
      17.03.2500:26:44

      У каждого информационного ресурса всегда есть «штатный» клоун-шизофреник, школьник или дед с деменцией, который атакует сайт без остановки. Такого банят, а он всё регистрируется, поэтому вводится недельный запрет на первый комментарий

      #1298402
  • Нет аватара Scooter
    16.03.2520:38:10

    А если вернуться к самой новости — порадовало, что возят ребят. И порадовало, что летает именно Ангара, в штатном режиме. Ттт

    #1298382
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      16.03.2523:29:44

      Но Голос Америки из Белоруссии сделает все чтобы отравить любую позитивную новость.

      #1298399
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        16.03.2523:31:54

        Позитивную новость невозможно отравить. Она объективная реальность, не меняющаяся от слов людей.

        #1298400
  • Нет аватара mikr
    16.03.2521:05:36

    Американцы не просто ребят возят, а целое шоу устраивают для многотысячной толпы. Причем, из двух частей. Сначала сверхтяжелая ракета со страшным грохотом уходит в небеса. А через десять минут выныривает из облаков и послушно опускается на руки посадочной башни. Впечатляет даже через Ютуб. Завидую им черной завистью и понимаю, как это плохо для нас.

    #1298385
    • Великоросс Великоросс
      16.03.2521:09:17

      Завидую им черной завистью и понимаю, как это плохо для нас.

      Для вас то? Изгнанных Батькой? Несомненно.

      Интересно, а как они отреагировали на все остальные неудачные запуски, когда в большинстве случаев ракеты взрывались? Наверное тоже впечатлились и начали «пживить» как некоторые «змагары»?    

      Прикидываю, если при вчерашнем запуске это все опнулось на многотысячное пиндосское «шоу»:

      Запуск ракеты Starship с супербустером SpaceX прошел с космодрома Starbase в Техасе в 18:30 по восточному времени США…

      Ракета потеряла управление и взорвалась в воздухе через 9 минут после старта. Падение обломков не привело к пострадавшим или материальным ущербам, но вновь нарушило работу авиаперевозчиков.

      Отредактировано: Великоросс~21:31 16.03.25
      #1298386
      • Нет аватара mikr
        16.03.2522:55:48

        Интересно, а как они отреагировали на все остальные неудачные запуски, когда в большинстве случаев ракеты взрывались? Наверное тоже впечатлились и начали «пживить» как некоторые «змагары»?

        Половину работы дураку не показывай (белорусская пословица).

        #1298392
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          16.03.2523:00:53

          Там до половины пока далеко    

          #1298394
          • Нет аватара mikr
            16.03.2523:04:31

            Зато здесь уже сделаны «окончательные выводы».

            #1298395
            • Нет аватара Kотенко Cергей
              16.03.2523:09:02

              Ну мы вроде не обещали в 2024 году доставить на Марс космонавтов    

              Отредактировано: Kотенко Cергей~23:09 16.03.25
              #1298396
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              16.03.2523:26:14

              У Вас micr постоянно выводы про «бардак» в России — Радио Свобода закрывают, но micr всегда на посту и готов его заменить.

              Отредактировано: Roman Wyrzykowski~23:26 16.03.25
              #1298398
            • Великоросс Великоросс
              17.03.2501:04:44

              mikr

              Зато здесь уже сделаны «окончательные выводы».

              Ага. Теми самыми дураками о заявленных этими же персонажами «семимильных шагах» своих пиндосских эгрегоров.    

              Отредактировано: Великоросс~01:10 17.03.25
              #1298405
    • Е.Юрий Е.Юрий
      17.03.2500:53:40

      Причем, из двух частей. Сначала сверхтяжелая ракета со страшным грохотом уходит в небеса. А через десять минут выныривает из облаков и послушно опускается на руки посадочной башни

      Вы любитель щоу? Я думаю Вам просто нравятся запуски, когда картинка красивая, грохота много. Ведь по сути, если глубже разобраться ничего в этом нет нового — ну вернулась ступень, в чем прогресс то? Они много раз обещали на Марс людей доставить, в анабиозе даже, и что — почему-то тихо умалчивают какую дозу радиации человек хапнет. А наши спокойно разрабатывают ядерный буксир, без особой показухи. Маск уже который раз переносит свои полеты на Марс — теперь уже на 2029.

      Если Вам просто нравится красивые старты пересиотрите запуск Нудоли.

      #1298404
      • Великоросс Великоросс
        17.03.2501:06:35

        Е.Юрий

        Вы любитель щоу? Я думаю Вам просто нравятся запуски, когда картинка красивая, грохота много.

        Так это же для них как стеклянные бусы для дикарей или современные «кружевные трусселя» для «протоцеевропейцев».   

        Отредактировано: Великоросс~01:07 17.03.25
        #1298406
      • Нет аватара mikr
        17.03.2511:35:14

        Они много раз обещали на Марс людей доставить

        В обещания пиндосов только дурни верят. А умные люди понимают, что американцам Марс нафиг не нужен. Пока некоторые верят в полеты на Марс, американцы потихоньку заполняют околоземную орбиту своими спутниками связи, навигации и разведки. А когда обеспечат себе полное военное превосходство, тогда они нам всем закрутят гайку так, что говно из ушей потечет. Вы еще вспомните мои слова. Да только поздно будет…

        #1298447
        • Нет аватара Kотенко Cергей
          17.03.2511:51:21

          Нам столько раз предрекали гибель, что мы уже перестали обращать на это внимание. Вы не первый и не последний.

          Отредактировано: Kотенко Cергей~11:51 17.03.25
          #1298451
          • Нет аватара mikr
            17.03.2512:02:10

            Это потому что за Вас сегодня гибнут другие, а Вы надеетесь отсидеться за их спинами. Авось и на этот раз пронесет…

            #1298452
  • Нет аватара vlTepes
    17.03.2509:17:14

    Радует рост числа запусков Ангары.

    А ведь сколько было всепропальщиков спешивших ее похоронить.

    #1298421
  • Нет аватара api5l
    17.03.2512:34:16

    Не кормите троля.

    #1298455
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