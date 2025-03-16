Ракета-носитель «Ангара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники

Ракета-носитель «Ангара-1.2», стартовавшая с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Ракета легкого класса «Ангара-1.2», стартовавшая в воскресенье с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны России.
Ракета стартовала в 13:50 мск. Как сообщили в ведомстве, пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.
«В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. «С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», — уточнили в МО РФ.
Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники Кемеровского президентского кадетского училища, Тюменского президентского кадетского училища, Омского кадетского военного корпуса и Екатеринбургского суворовского военного училища. Незадолго до старта ребята посетили стартовую площадку ракеты «Ангара-1.2».
В ходе посещения космодрома, организованного Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой установлены бюсты генерала армии Юрия Яшина, генерал-лейтенанта Степана Штанько и генерал-лейтенанта Галактиона Алпаидзе. Также военнослужащие космодрома провели для юных гостей экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексам ракеты-носителя «Ангара».
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