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На Дальнем Востоке восстановлен уникальный корпус военного санатория «Океанский»

  •  © vskmo.ru
В Приморье, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны восстановили спальный корпус военного санатория «Океанский». Здание, построенное в 1933-1935 годах в стиле сталинского ампира, состоит из двух корпусов П-образной формы, которые соединяются на третьем этаже. Это яркий образец санаторно-курортной архитектуры начала и середины ХХ века.

Военный санаторий «Океанский» — одна из старейших военных здравниц на Дальнем Востоке. Основан в 1933 г. Расположен в живописнейшем уголке Японского моря, на берегу Амурского залива, в 19 км от центра Владивостока.

Легендарный командарм — маршал В.К. Блюхер стал инициатором появления и дальнейшего становления «Океанского» (отреставрированный домик, где он отдыхал, по праву считается талисманом санатория). Практически с первых лет работы он стал популярным и любимым местом лечения и отдыха, в т. ч. у известных деятелей в области литературы. Именно в «Океанском» А. Фадеевым был дописан роман «Последний из удэгэ».

В ходе реконструкции сделана перепланировка помещений на 3-х этажах. В результате появилось 29 новых номеров категории «Стандарт» и «Люкс». В военной здравнице теперь есть светлые холлы с мягкой мебелью, зал для переговоров, спортивный зал, комнаты для персонала, технические помещения, комната связи.

В здании смонтировали три современных пассажирских лифта. В знаменитом бассейне, где специальные ультрафиолетовые установки обеззараживают воду в чаше, уложили систему «теплый пол».

В целях создания благоприятных условий для отдыхающих, в каждом помещении поддерживается температурный режим с определённой влажностью. Воздух всегда свеж благодаря автоматизации работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования. «Важная деталь — все установленное вентиляционное оборудование с хорошей шумоизоляцией, — уточнил Евгений Бакуш.Особое внимание уделено безопасности в спальном корпусе. Здесь установлены противопожарные двери. Смонтированы системы внешнего и внутреннего пожаротушения, автоматическая охранно-пожарная сигнализация с речевым оповещением (116 дымовых адресных извещателей). При проведении реконструкции военные строители предусмотрели условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Пешеходные дорожки с твердым нескользким покрытием, которое обеспечивает безопасное движение кресел-колясок. В здании организованы широкие проемы для свободного проезда инвалидных колясок.

  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru
  •  © vskmo.ru

http://vskmo.ru/news/novosti/1252/

Приморский край, санаторий
  • DV DV
    02.04.1802:27:58

    Шикарно!!!

    #1022314
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    02.04.1807:06:42

    Статье плюс! Но вот как жителю Приморского края заголовок ухо режет. Мы как-то начинаем теряться когда слышим «Дальний Восток».    Попробую объяснить. Ну вот если бы новость о Москве выглядела вот так: «На Ближнем Западе открылся новый музей». Прочувствовали?   

    #1022332
    • Алексей Нарышкин Алексей Нарышкин
      02.04.1808:50:08

      «На Ближнем Западе открылся новый музей» — это в Центральном Федеральном округе.

      «Дальний Восток» устаревшие название(ИМХО), но как можно округ назвать?

      У меня, жителя Владимирщины, ничего путного на ум не приходит. Может конкурс устроить?

      Отредактировано: Алексей Нарышкин~08:53 02.04.18
      #1022355
      • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
        02.04.1810:19:04

        Да нет. Вы немного не поняли. Понятно, что округ. Очень большой, не обосновано большой округ. Я о том, что если бы новости от нас поступали бы вот в таком же виде: «На Ближнем Западе…». Конкретизировать нужно. Для нас, жителей самого южного региона России, Камчатка ну уж слишком далеко на севере.Как Сочи и Мурманск например.   

        #1022393
    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      02.04.1809:35:26

      это же сложившаяся устная традиция, не перешибешь

      #1022375
      • Макс Южный
        02.04.1810:45:29

        Постепенно можно, но для этого нужна воля правительства, а оно таким не занимается.

        #1022401
  • Нет аватара Мафусаил
    02.04.1808:53:59

    Молодцы ребята! Это отличная новость и она реально радует!!! Жирнейший + за такой еще один уголок в России!!!

    #1022356
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