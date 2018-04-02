На Дальнем Востоке восстановлен уникальный корпус военного санатория «Океанский»

В Приморье, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны восстановили спальный корпус военного санатория «Океанский». Здание, построенное в 1933-1935 годах в стиле сталинского ампира, состоит из двух корпусов П-образной формы, которые соединяются на третьем этаже. Это яркий образец санаторно-курортной архитектуры начала и середины ХХ века.

Военный санаторий «Океанский» — одна из старейших военных здравниц на Дальнем Востоке. Основан в 1933 г. Расположен в живописнейшем уголке Японского моря, на берегу Амурского залива, в 19 км от центра Владивостока.

Легендарный командарм — маршал В.К. Блюхер стал инициатором появления и дальнейшего становления «Океанского» (отреставрированный домик, где он отдыхал, по праву считается талисманом санатория). Практически с первых лет работы он стал популярным и любимым местом лечения и отдыха, в т. ч. у известных деятелей в области литературы. Именно в «Океанском» А. Фадеевым был дописан роман «Последний из удэгэ».

В ходе реконструкции сделана перепланировка помещений на 3-х этажах. В результате появилось 29 новых номеров категории «Стандарт» и «Люкс». В военной здравнице теперь есть светлые холлы с мягкой мебелью, зал для переговоров, спортивный зал, комнаты для персонала, технические помещения, комната связи.

В здании смонтировали три современных пассажирских лифта. В знаменитом бассейне, где специальные ультрафиолетовые установки обеззараживают воду в чаше, уложили систему «теплый пол».

В целях создания благоприятных условий для отдыхающих, в каждом помещении поддерживается температурный режим с определённой влажностью. Воздух всегда свеж благодаря автоматизации работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования. «Важная деталь — все установленное вентиляционное оборудование с хорошей шумоизоляцией, — уточнил Евгений Бакуш.Особое внимание уделено безопасности в спальном корпусе. Здесь установлены противопожарные двери. Смонтированы системы внешнего и внутреннего пожаротушения, автоматическая охранно-пожарная сигнализация с речевым оповещением (116 дымовых адресных извещателей). При проведении реконструкции военные строители предусмотрели условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Пешеходные дорожки с твердым нескользким покрытием, которое обеспечивает безопасное движение кресел-колясок. В здании организованы широкие проемы для свободного проезда инвалидных колясок.