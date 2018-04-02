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Армия и Флот

Дальний поход учебного корабля «Перекоп»

  •  © Фото Игоря Терёхина

1 марта учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел из Кронштадта в дальний поход. Кораблю предстоит обойти вокруг Евразии, преодолев более 22 тысяч морских миль и побывав на всех наших флотах. За время похода более 500 курсантов военно-морских вузов посменно пройдут на борту корабля штурманскую практику.

К настоящему моменту «Перекоп» пересёк Балтийское море, миновал Балтийские проливы, затем через Северное море и пролив Ла-Манш вышел в Атлантику. Успешно миновав Бискайский залив, 12 марта учебный корабль прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море.

17 марта «Перекоп» прошёл пролив Босфор и вышел в Чёрное море, а 22 марта прибыл в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь. Пополнив запасы и приняв на борт вторую партию курсантов, 1 апреля учебный корабль вышел из Севастополя и взял курс на Владивосток!

1 марта 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» покидает Кронштадт:

  •  © Фото Алексея Акентьева

22 марта 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» пришёл в Севастополь:

  •  © Фото Игоря Терёхина

2 апреля 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» проходит пролив Босфор:

  •  © Фото Yörük Işık

Справа от артустановки АК-726 видны бойцы морской пехоты:

  •  © Фото Yörük Işık

Курсанты любуются красотами Стамбула:

  •  © Фото Yörük Işık

В Кронштадте был снег и лёд, а тут уже зелень!

  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık

Фото Игоря Терёхина, Алексея Акентьева и Yörük Işık


ВМФ, Балтийский флот, дальний поход, учебный корабль, Перекоп, Севастополь
  • Нет аватара semmggu
    02.04.1813:58:15

    Кто-нибудь может «перевести» какие сигналы подняты?

    #1022468
    • A_SEVER A_SEVER
      02.04.1814:15:02

      какие сигналы подняты?
      Корабль предупреждает о повороте вправо…    

      #1022473
    • Нет аватара domnich
      02.04.1816:49:33

      На фале левого борта «Иже Иже» по БЭС — «Учебная тревога» (объявляется для прохождения узкости). На фале правого борта скорее всего 3-флажный позывной корабля тоже по БЭС «Слово Четверка Како». Стандартный набор сигналов (при входе в базу и прохождении узкости), разумеется, не для информирования турков, а для обучения курсантов.

      Международный позывной (international callsign — 4 символа по МСС) корабль передает на пост по УКВ при входе в пролив.

      Примечание: БЭС — боевой эволюционный свод ВМФ

      Отредактировано: domnich~16:58 02.04.18
      #1022517
      • A_SEVER A_SEVER
        02.04.1817:34:59

        Если не ошибаюсь, при выходе «Перекопа» из Кронштадта были подняты такие же флаги?

        #1022529
        • Нет аватара domnich
          02.04.1819:18:43

          Скорее всего так и было. Раньше, когда «шифровались» намного изощреннее, позывные менялись, на сколько я помню, ежеквартально. Потом все упростили. Как сейчас — уже не знаю, скорей всего у каждого корабля постоянный трехфлажный позывной.

          #1022586
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