Дальний поход учебного корабля «Перекоп»





© Фото Игоря Терёхина

1 марта учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел из Кронштадта в дальний поход. Кораблю предстоит обойти вокруг Евразии, преодолев более 22 тысяч морских миль и побывав на всех наших флотах. За время похода более 500 курсантов военно-морских вузов посменно пройдут на борту корабля штурманскую практику.

К настоящему моменту «Перекоп» пересёк Балтийское море, миновал Балтийские проливы, затем через Северное море и пролив Ла-Манш вышел в Атлантику. Успешно миновав Бискайский залив, 12 марта учебный корабль прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море.

17 марта «Перекоп» прошёл пролив Босфор и вышел в Чёрное море, а 22 марта прибыл в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь. Пополнив запасы и приняв на борт вторую партию курсантов, 1 апреля учебный корабль вышел из Севастополя и взял курс на Владивосток!

1 марта 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» покидает Кронштадт:



© Фото Алексея Акентьева

22 марта 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» пришёл в Севастополь:



© Фото Игоря Терёхина

2 апреля 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» проходит пролив Босфор:



© Фото Yörük Işık

Справа от артустановки АК-726 видны бойцы морской пехоты:



© Фото Yörük Işık

Курсанты любуются красотами Стамбула:



© Фото Yörük Işık

В Кронштадте был снег и лёд, а тут уже зелень!



© Фото Yörük Işık



© Фото Yörük Işık

Фото Игоря Терёхина , Алексея Акентьева и Yörük Işık