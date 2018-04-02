Дальний поход учебного корабля «Перекоп»
1 марта учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел из Кронштадта в дальний поход. Кораблю предстоит обойти вокруг Евразии, преодолев более 22 тысяч морских миль и побывав на всех наших флотах. За время похода более 500 курсантов военно-морских вузов посменно пройдут на борту корабля штурманскую практику.
К настоящему моменту «Перекоп» пересёк Балтийское море, миновал Балтийские проливы, затем через Северное море и пролив Ла-Манш вышел в Атлантику. Успешно миновав Бискайский залив, 12 марта учебный корабль прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море.
17 марта «Перекоп» прошёл пролив Босфор и вышел в Чёрное море, а 22 марта прибыл в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь. Пополнив запасы и приняв на борт вторую партию курсантов, 1 апреля учебный корабль вышел из Севастополя и взял курс на Владивосток!
1 марта 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» покидает Кронштадт:
22 марта 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» пришёл в Севастополь:
2 апреля 2018 года. Учебный корабль «Перекоп» проходит пролив Босфор:
Справа от артустановки АК-726 видны бойцы морской пехоты:
Курсанты любуются красотами Стамбула:
В Кронштадте был снег и лёд, а тут уже зелень!
Фото Игоря Терёхина, Алексея Акентьева и Yörük Işık
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