Учебный вертолетный корабль «Николай Камов» вышел на заводские ходовые испытания

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На заводские ходовые испытания вышел в море учебный корабль «Николай Камов», проект 14400. Он предназначен для подготовки экипажей палубных вертолетов.

На учебном корабле летный состав будет отрабатывать посадки и взлеты вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с авианесущих кораблей.

Корабль спроектировали в Крыловском государственном научном центре, а построили в нижегородском Городце. Его водоизмещение — 842 тонны, длина — 66,9 метра, ширина — 12,7.

Скорость корабля — 12 узлов, дальность плавания с полным запасом топлива — 500 миль, автономность — двое суток.

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