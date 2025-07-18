Учебный вертолетный корабль «Николай Камов» вышел на заводские ходовые испытания
На заводские ходовые испытания вышел в море учебный корабль «Николай Камов», проект 14400. Он предназначен для подготовки экипажей палубных вертолетов.
На учебном корабле летный состав будет отрабатывать посадки и взлеты вертолетов Ка-27/29/31 и Ка-52 с авианесущих кораблей.
Корабль спроектировали в Крыловском государственном научном центре, а построили в нижегородском Городце. Его водоизмещение — 842 тонны, длина — 66,9 метра, ширина — 12,7.
Скорость корабля — 12 узлов, дальность плавания с полным запасом топлива — 500 миль, автономность — двое суток.
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