Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100
31 марта 2018 воздушное судно с заводским номером 95134 и регистрацией RA-89082 совершило перелет на базу авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово». Уже первого апреля был выполнен рейс в Ноябрьск, а сегодня борт выполнил рейс в Новый Уренгой.
Данный борт совершил первый полет
Это восьмой поставленный ГСС борт SSJ-100 в этом году.
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