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Авиация

Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

  •  © www.flightradar24.com

31 марта 2018 воздушное судно с заводским номером 95134 и регистрацией RA-89082 совершило перелет на базу авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово». Уже первого апреля был выполнен рейс в Ноябрьск, а сегодня борт выполнил рейс в Новый Уренгой.

Данный борт совершил первый полет 09.06.2017 и ранее нигде не эксплуатировался. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин. На сегодня 8 гражданских самолетов этого типа находятся в авиапарке этого авиаперевозчика (с учетом трех возвращенных).

Это восьмой поставленный ГСС борт SSJ-100 в этом году.

  •  © www.flightradar24.com

https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-89082

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Ямал, ГТЛК
  • Katamaran Katamaran
    02.04.1810:17:48

    Оформление хвоста самолета мне нравится.

    #1022392
  • Andzej O'KamRupi
    02.04.1812:48:58

    А че два вернули?

    #1022443
    • Нет аватара vlTepes
      02.04.1812:56:32

      А че два вернули?

      На них договор был всего на год. На остальные — 12 лет.

      У них салон не тот, который нужен Ямалу, так как они — бывшие борта ЮТэйр.

      Из этих двух один передан ИрАэро, а второй пока на базе ГСС в Жуковском.

      UPDATE.

      Как выяснилось, вернули три.

      Один теперь в ИрАэро, один в Азимуте и один в Жуковском.

      Отредактировано: vlTepes~18:07 02.04.18
      #1022447
      • Нет аватара flagmin
        02.04.1817:54:48

        Второй давно уже в «Азимуте» летает.

        #1022545
        • Нет аватара vlTepes
          02.04.1818:06:00

          Второй давно уже в «Азимуте» летает.

          Действительно.

          Придется поправить пост. Ямал получается успел получить и вернуть как минимум три бывших ЮТейровских борта.

          Азимут же собирает с миру по нитке.

          У него один борт (89070) — бывший ЮТейр/Ямал.

          Один (89123) — строился для InterJet (из-за чего у него створки шасси другие).

          Оставшиеся — стандартные «ГТЛК».

          #1022551
  • Нет аватара lucky
    02.04.1816:24:45

    Недавно летал на таком из Красноярска в Новосибирск. Понравилось больше, чем на CRJ-200, не говоря уж о Q400

    #1022505
  • Нет аватара rs
    02.04.1816:32:52

    Позавчера прилетел на ямальском суперджете. Самолет новый муха не сидела, комфортный не хуже нового арбуза и получше боинга нео. Но Рощино не мог не изгадить впечатления Из 5 причалов 3 свободны, а самолет все равно погнали в дальний угол, а пассажиров с детьми на холодный ветер ждать автобус. Гордое звание второго с конца в рейтинге аэропортов России обязывает.

    #1022510
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