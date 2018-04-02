Авиакомпания «Ямал» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

31 марта 2018 воздушное судно с заводским номером 95134 и регистрацией RA-89082 совершило перелет на базу авиакомпании в столичном аэропорту «Домодедово». Уже первого апреля был выполнен рейс в Ноябрьск, а сегодня борт выполнил рейс в Новый Уренгой.

Данный борт совершил первый полет 09.06.2017 и ранее нигде не эксплуатировался. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин. На сегодня 8 гражданских самолетов этого типа находятся в авиапарке этого авиаперевозчика (с учетом трех возвращенных).

Это восьмой поставленный ГСС борт SSJ-100 в этом году.