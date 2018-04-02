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Детские сады и школы

Детский сад на 100 мест открыт в Белгородской области

  •  © oskolregion.ru

Дошкольное учреждение «Пчёлка», открытое в селе Лапыгино Старооскольского района, рассчитано на 100 детей и ликвидирует очередь в детсады. В здании созданы все условия для современного и гармоничного развития детей. Во всех четырёх разновозрастных группах есть игровые и спальные комнаты, буфетные с посудомоечными машинами.

  •  © oskolregion.ru

Учтены в детсаду и требования по «доступной среде». Здесь имеется пандус, отсутствуют пороги и специально оборудована туалетная комната для инвалидов, в которой есть кнопка вызова персонала.

  •  © oskolregion.ru
http://oskolregion.ru/press-centr/v-sele-lapygino-otkryli-novyj-detskij-sad/

Белгородская область, новый детсад
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