Детский сад на 100 мест открыт в Белгородской области

Дошкольное учреждение «Пчёлка», открытое в селе Лапыгино Старооскольского района, рассчитано на 100 детей и ликвидирует очередь в детсады. В здании созданы все условия для современного и гармоничного развития детей. Во всех четырёх разновозрастных группах есть игровые и спальные комнаты, буфетные с посудомоечными машинами.

Учтены в детсаду и требования по «доступной среде». Здесь имеется пандус, отсутствуют пороги и специально оборудована туалетная комната для инвалидов, в которой есть кнопка вызова персонала.