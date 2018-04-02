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Производство

«Монокристалл» начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров

  •  © frprf.ru
АО «Монокристалл» начал выпуск кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также сапфировых шестидюймовых пластин, которые необходимы для дальнейшего производства светодиодов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. Сегодня компания занимает 50% мирового рынка сапфира для светоизлучающих диодов.

Завод в Ставрополе увеличил производственные мощности более чем на 70%. Компания намерена выпускать 60 тысяч шестидюймовых пластин ежемесячно. Продукция будет экспортироваться в Китай, Гонконг, Корею, Германию и Швейцарию.

«Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей, из которых 280 млн рублей компания получила в виде льготного займа ФРП в конце 2016 года под 5% годовых сроком на 5 лет. Проект компании „Монокристалл“ стал 46-м по счёту, запущенным с привлечением финансирования ФРП», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

В ходе реализации проекта компания разработала технологическое оборудование, аналоги которого отсутствуют в мире. Оно позволит выпускать кристаллы весом от 120 до 400 кг с высоким процентом выхода годного к изготовлению конечной продукции материала. При этом, себестоимость кристалла будет самой низкой в мире. Создано 70 новых рбочих мест.

Продукция компании востребована при производстве светоизлучающих диодов для подсветки телевизоров высокой четкости, дисплеев, переключателей радиочастот для мобильных устройств, а также смотровых окон для высокотемпературных печей и стекол часов с высокой абразивной стойкостью (устойчивость к механическим повреждениям).

«Наша компания более 15 лет работает на чрезвычайно конкурентных мировых рынках и знает немало побед над промышленными гигантами с мировым именем и компаниями, пользующимися неограниченным административным ресурсом в своих странах. На протяжении всего этого периода мы делали ставку лишь на свой интеллектуальный потенциал и скорость развития компетенций. Мы научились развивать технологии и продукт быстрее наших конкурентов и построили передовую производственную систему, направленную на непрерывное совершенствование всех бизнес-процессов компании. Вся продукция экспортируется в Китай, Тайвань, Гонконг, Южную Корею, Германию и США, а объем экспорта в прошлом году превысил 5 миллиардов рублей», — прокомментировал генеральный директор АО «Монокристалл» Олег Качалов.

http://frprf.ru/press-tsentr/novosti/zaemshchik-frp-zapustil-v-stavropole-proizvodstvo-bolshikh-kristallov-dlya-elektroniki/

Монокристалл, сапфир, Ставропольский край
  • Нет аватара Expilot1980
    02.04.1817:25:37

    Если занимаем 50% рынка почему сами диоды не выпускаем? Или выпускаем?

    #1022525
    • Нет аватара абрамыч
      02.04.1817:44:54

      Вроде пластины продают на резку под светодиоды за границу.Так же и белорусы делают.

      #1022535
    • Aleksandr Skinderev Aleksandr Skinderev
      02.04.1817:48:42

      Прямо на этом сайте, набираете в строке поиска «светодиоды». И получаете список ссылок о том, как в России с производством светодиодов и светодиодной техники…

      Наслаждайтесь… Не ленитесь. Не благодарите.

      #1022537
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    02.04.1818:06:36

    востребованная продукция

    И для часовой промышленности (наручных часов)

    и для смартфонов-телефонов

    Я думаю у предприятия не должно быть проблем сбыта

    #1022552
    • Макс Южный
      02.04.1819:16:00

      Вы правы; например, «Эппл» использует сапфиры «Монокристалла» для защиты кнопки «Домой» на телефонах, а также видеокамер. Кроме того, для своих «умных» часов в качестве защиты экрана от царапин.

      Примечательно, что несколько лет назад «Эппл» пытался на основе своего второго поставщика -- американского -- сделать производство огромных кристаллов, чтобы размеры позволяли их распиливать на защитные покрытия для телефонов, но это закончилось неудачно. Кристаллы выращивать до размеров сотен килограмм получалось, но они лопались, имели множественные изъяны, то есть совсем не годились. В итоге предприятие обнанкротилось, поскольку пришлось возвращать большие деньги, которые они получили от «Эппла» и выкинули на ветер свой провальной технологией.

      С тех пор «Эппл» решил к мысле об использовании сапфира в качестве защиты экранов телефонов не возращаться. Возможно, и к лучшему, поскольку у этого кристалла есть и значительные недостатки: существенно больше отражения света и хрупкость.

      Однако есть у «Монокристалла» действительно получается теперь выращивать большие кристаллы с высоким выходом годных, это может и поменять дело.

      #1022583
  • Андрей Степанов Андрей Степанов
    02.04.1818:16:21

    Новости про «Монокристалл» всегда плюс.

    #1022559
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