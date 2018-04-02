МЧС России передан очередной серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС

31 марта 2018 г. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входящее в состав ПАО «ОАК») передало очередной серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Новый самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31380, серийный номер 306) построен для МЧС России в рамках Государственного контракта от 25 мая 2011 года и успешно прошел программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний.

1 апреля 2018 г. самолет вылетел к месту своего постоянного базирования в Хабаровский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России.

В настоящее время на окончательной сборке находится Бе-200ЧС (№ 307) и ведется изготовление заключительного по контракту 2011 г. самолета-амфибии (№ 308).